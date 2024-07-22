Çanakkale Ezine\'deki Depremde Herhangi Bir Olumsuz Durum Yok

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(İSTANBUL) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale Ezine'de 17.39 sıralarında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ezine ilçesinde saat 17.39'da meydana gelen eprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. Çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli 4.9, AFAD 3.7 olarak açıklamıştı.