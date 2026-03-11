Çanakkale Gazisi Torunundan Vefa Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale Gazisi Torunundan Vefa Yürüyüşü

11.03.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE Savaşı gazisi torunu Saffet Gümüş (58), zaferin 111'inci yılında, İstanbul'dan Çanakkale'ye 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nde Tekirdağ'a ulaştı.

ÇANAKKALE Savaşı gazisi torunu Saffet Gümüş (58), zaferin 111'inci yılında, İstanbul'dan Çanakkale'ye 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nde Tekirdağ'a ulaştı.

'18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, İstanbul'dan başlattığı 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nde Tekirdağ'a ulaştı. Elinde Türk bayrağı ve dedesine ait İstiklal Madalyası sertifikası ile bu yıl 8'inci kez İstanbul'dan, Çanakkale'ye yürüyen Gümüş'ü Tekirdağ sahilinde vatandaşlar karşıladı.

Yürüyüş boyunca yolda karşılaştığı vatandaşların ve araç sürücülerinin kendisine sevgi gösterisinde bulunduğunu ifade eden Gümüş, yürüyüşün farkındalık amacı taşıdığını söyledi. 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 8'incisini yaptığını söyleyen Gümüş, "Allah yine bu yıl da nasip eyledi. Tekirdağ'dayız şu an. Tabii yolumuz uzun, şehitler yolu. Nasip olursa 16 Mart'ta Çanakkale Valimize bir bayrak vereceğiz. Oradan sonra orada 111 dakika nöbetimizi tutacağız. Çünkü 111'inci yılındayız. Bu vatan kolay kazanılmadı, bu bayrak kolay kazanılmadı. Şu an Türkiye'nin şartlarını görüyoruz. Türkiye'mizin etrafı ateş çemberi. Vatan olmadan olmaz, bayrak olmadan olmaz. Biz tabii bu yürüyüşümüzün adı farkındalık yürüyüşü. Gelecek nesillere Çanakkale'yi anlatmak, vatan sevgisini aşılamak. Allah bizi vatansız bırakmasın, bayraksız bırakmasın. Vatanımıza milletimize, devletimize sahip çıkalım. Birlik olalım, beraber olalım. Büyüttükçe kardeş oluyoruz. Alevi'siyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla yani Türkiye'den ne kadar ırk ve cinsiyet varsa Çanakkale'de bundan 111 yıl önce beraberdik. Türkiye'nin dört bir yanından gittiler. Tek amaçları, tek gayeleri vardı. Şu bayrak düşmesin, vatan bölünmesin. Vatansız olmaz, ezansız olmaz, Kur'ansız olmaz" diye konuştu. Saffet Gümüş'ün eski asker kıyafetleri ve Türk bayrağı ile sahilde yürüdüğünü gören vatandaşlar ve çocuklar kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Güncel, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Gazisi Torunundan Vefa Yürüyüşü - Son Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:10:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Çanakkale Gazisi Torunundan Vefa Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.