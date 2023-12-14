Çanakkale Gelibolu Hükümet Konağı Deprem Riski Nedeniyle Boşaltıldı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hükümet Konağı, deprem riski nedeniyle boşaltılmaya başlandı.
Uzman ekiplerce yapılan inceleme sonunda Hükümet Konağının depreme karşı dayanıklı olmadığı belirlendi.
Binada yer alan Kaymakamlık ve Yazı İşleri Müdürlüğünün, aynı bahçe içinde yer alan Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasına taşınarak burada hizmet vermeye başladığı bildirildi.
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