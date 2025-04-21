Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri İçin Ziyaretçi ve Trafik Düzenlemesi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisanda kontrollü ziyaretçi ve trafik uygulaması gerçekleştirilecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Nisanda saat 11.00'da Çanakkale Şehitler Abidesi, 13.00'te Fransız Mezarlığı, 14.15'te Seddülbahir Cape Helles Anıtı, 25 Nisan'da 04.30 Anzak Koyu, 08.30'da Conkbayırı Atatürk Anıtı, 10.00'da Lone Pine Anıtı, 10.30'da Çanakkale Şehitler Abidesi ve 11.30'da Conkbayırı Yeni Zelanda Anıtı'nda anma törenleri düzenleneceği belirtildi.

Bu kapsamda, törenlerin gerçekleştirileceği tarih ve saatlerde ilgili alanlar ile çevresinde kontrollü trafik düzenlemeleri yapılacağı ve ziyaretçi girişlerine geçici kısıtlamalar uygulanacağı ifa edilen açıklamada, ziyaretçilerin ilgili alanlara yönelik ulaşım planlarını bu doğrultuda yapmaları ve alınan güvenlik tedbirlerine hassasiyet göstermeleri istendi.