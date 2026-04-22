Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü törenlerinin provası yapıldı

22.04.2026 12:46
Şehitler Abidesi'nde, 24-25 Nisan'da yapılacak törenlerin ilk provasında 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden kurulan 57. Piyade Alayı ilgi odağı oldu - İzmir'den Tarihi Alan'ı ziyarete gelen işitme engelli öğrenciler, Şehitler Abidesi önünde işaret diliyle İstiklal Marşı ile Çanakkale Türküsü'nü aktardı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenlerin ilk provası yapıldı.

Şehitler Abidesi'nde, tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provalarda, 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde kurulan 57. Piyade Alayı askerleri, bando eşliğinde Atatürk Anıtı önündeki yerini aldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunma provasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Tören provası, askerlerin geçit törenin ardından sona erdi.

Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural da tören provalarını izledi.

Öte yandan, ekipler de tören alanındaki hazırlıklarını sürdürdü.

57. Piyade Alayı izleyenleri gururlandırdı

Çanakkale Savaşları'nda, Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." sözüyle canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayının, 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden kurulması, provaları izleyen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Tarihi Alan'ı gezen öğrencilere rehberleri, Şehitler Abidesi önündeki tören provaları sırasında 57. Piyade Alayının önemini anlattı.

Ziyaretçiler, Türk askerinin o dönem savaşırken taşıdığı kıyafet ve teçhizatı yakından görme imkanı buldu.

Gelibolu Yarımadası'nı İzmir'den ziyarete gelen Tuncer Korman, yaptığı açıklamada, 57. Piyade Alayının temsili olarak yeniden kurulduğunu öğrenince çok duygulandığını belirterek, "Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Önemli anıları gelecek nesillere aktarabilmek için bunun gibi önemli nüansları yakalamamız lazım." dedi.

Öğrencilerle geziye katılan Ahmet Yiğit de 57. Piyade Alayını gördükleri için kendilerini çok şanslı hissettiklerini dile getirerek, "Unutamayacağım anlar. Okulumuzun öğrencileri de bu anlara tanıklık etti. Okulda hazırladığımız programlarda 57. Piyade Alayına ayrı bir bölüm ayırırız. Bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Tekrar hayat bulmuş olması bizim için sevinç ve umut verici. Biz çok mutlu olduk." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nı işaret diliyle aktardı

İzmir'in Kınık ilçesinden gelen Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri, Gelibolu Yarımadası'ndaki gezileri kapsamında Şehitler Abidesi'ni ve temsili şehitlikleri gezdi.

Atatürk Anıtı önündeki tören provalarını da izleyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde işaret diliyle önce İstiklal Marşı'nı, ardından Çanakkale Türküsü'nü aktardı.

Kaynak: AA

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum “öcü“ deyip benden kaçıyor Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor
Galatasaray’ı da ilgilendiriyor Hakan Çalhanoğlu’ndan geleceğiyle ilgili karar Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar
Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye’den yanıt geldi Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye'den yanıt geldi
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi
Final maçında görülmemiş olay Hakem oyunu durdurup çalan telefona cevap verdi, gerçek sonradan ortaya çıktı Final maçında görülmemiş olay! Hakem oyunu durdurup çalan telefona cevap verdi, gerçek sonradan ortaya çıktı
MHP Ardahan il teşkilatını feshetti MHP Ardahan il teşkilatını feshetti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:29
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:44
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:22
Milyonerin oğlunun acı sonu Cesedi parçalanmış halde bulundu
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
