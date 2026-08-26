Çanakkale Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Çanakkale Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali Başlıyor
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Çanakkale, 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında zengin kültür ve gastronomi ile festivalde buluşacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Çanakkale, Türkiye'nin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu eşsiz coğrafya, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü sembollerinden biri olan Çanakkale Savaşı'na tanıklık etti" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de festival heyecanı başlıyor. 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale'nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak. Çanakkale'nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege'nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 Lezzet Noktası ile festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak.

'TARİHİ MEKANLARIMIZI KÜLTÜR VE SANATLA YENİDEN HAYATIN İÇİNE KATIYORUZ'

Festival hakkında yazılı açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çanakkale, Türkiye'nin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu eşsiz coğrafya, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü sembollerinden biri olan Çanakkale Savaşı'na tanıklık etti. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nden Milli Mücadele'ye uzanan bu güçlü tarihsel mirası gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Troya'dan Cumhuriyet'e uzanan binlerce yıllık tarihiyle Çanakkale, medeniyetlerin izlerini taşıyan, eşsiz kültürel mirasıyla dünyaya seslenen çok özel bir şehrimiz. Biz bu kadim mirası korumakla yetinmiyor; restore ettiğimiz kalelerden tabyalara, antik kentlerden müzelere kadar tarihi mekanlarımızı kültür ve sanatla yeniden hayatın içine katıyoruz. İlk günden itibaren Çanakkalelilerin büyük bir ilgiyle sahip çıktığı Kültür Yolu Festivalimiz de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Troya'nın evrensel mirasını bugün Roma'dan dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyan Çanakkale'mizi, kültür ve sanatın uluslararası buluşma noktalarından biri haline getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy, Çanakkale'nin zengin mutfak mirasının da festival programında özel bir yere sahip olacağını belirtti. Boğazın deniz ürünlerinden Ege'nin zeytinyağlılarına, yöresel otlardan ada mutfaklarının özgün tatlarına uzanan gastronomi seçkisinin, Çanakkale'nin kültürel zenginliğini 52 Lezzet Noktası'nda sunarak ziyaretçilere benzersiz bir keşif deneyimi yaşatacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika

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