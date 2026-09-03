Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5. gün atölye ve söyleşilerle tamamlandı

ÇANAKKALE'de bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5'inci günü atölye, söyleşi, sempozyum ve çocuk etkinlikleri yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 5'inci gününü atölyeden söyleşilere, sempozyumdan çocuk etkinliklerine uzanan geniş programıyla tamamladı. Sanatseverler, şehrin tarihini ve geleneklerini yansıtan etkinliklerle yeni bilgiler edinirken, farklı sanat dallarıyla buluşma ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da gerçekleştirilen İğne Oyası Atölyesi, katılımcıları Anadolu'nun zarif el sanatlarından biriyle buluşturdu. Müjgan Yılmaz'ın eşliğinde gerçekleşen çalışmada ziyaretçiler, ince iplikleri iğneyle düğümleyerek geleneksel iğne oyasının temel uygulamalarını deneyimledi. Sabır ve dikkat isteyen üretim sürecinde ortaya çıkan motifler, yalnızca estetik birer unsur olarak kalmayarak duygu ve düşüncelerin aktarılmasına da aracılık etti. Atölye, kuşaktan kuşağa aktarılan bu el emeği geleneğinin günümüzde de yaşatılmasına katkı sundu.

'ŞEHRİN TARİHİ FARKLI YÖNLERLE ELE ALINDI

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Çanakkale Ruhu' söyleşisinde kentin geçmişten bugüne uzanan kimliği farklı yönleriyle ele alındı. Yerel yazar Mustafa Atmaca'nın katılımıyla düzenlenen buluşmada, şehrin tarihi mirası, manevi değerleri ve toplumsal hafızası üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Katılımcıların görüş ve sorularıyla şekillenen söyleşide Çanakkale'nin tarihsel dokusu ile sosyokültürel yapısı etkileşimli bir ortamda konuşuldu. Buluşma, kentin hafızasını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda farkındalık oluşturdu.

TROAS'IN GEÇMİŞİNE BİLİMSEL YOLCULUK

Troya Müzesi, Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu V. Troas Sempozyumu kapsamında arkeoloji dünyasından önemli bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Troas Bölgesi'nde 2025 ve 2026 yıllarında Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu izinleriyle yürütülen kazılar ile müze kazılarından elde edilen bulguların ele alındığı sempozyumda, bölgenin tarihine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Uzmanların aktardığı bilimsel veriler sayesinde ziyaretçiler, Troas'ın farklı dönemlerine ve arkeolojik çalışmaların ortaya koyduğu yeni keşiflere dair kapsamlı bir perspektif kazandı.

'PERDELER AÇILIYOR' İKİNCİ KEZ TARİHİN İZLERİNİ GÖSTERDİ

Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Perdeler Açılıyor' etkinliği, ikinci kez Çanakkalelilerle buluşarak tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılma sürecini ziyaretçilerin karşısına taşıdı. Antik kent kazılarından ve farklı yollarla müze koleksiyonlarına kazandırılan eserlerin restorasyon ve konservasyon aşamalarının yakından takip edildiği etkinlikte, uzmanların titiz çalışmaları canlı olarak gözlemlendi. Tarihi mirasın korunması için harcanan emeğin doğrudan deneyimlendiği buluşma, eserlerin sergilenmeden önce geçirdiği uzun ve hassas süreci görünür hale getirdi.

ÇOCUKLAR TÜRSAK 22'NCİ ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ'NDE SON KEZ BİR ARAYA GELDİ

TÜRSAK Vakfı tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, Çanakkale'de son kez gerçekleştirildi. Festival kapsamında sinemada ücretsiz film gösterimlerine katılan minikler; yaratıcı yazarlık, film okuma, yaratıcı drama, kukla, kağıt tiyatrosu ve bilinçli nefes atölyelerine katılma fırsatı yakaladı. Çocuklar, film gösterimleri ve çeşitli atölyelere katılarak hem eğlendi hem de yaratıcı çalışmalar gerçekleştirdi. 29 Ağustos'ta başlayan TÜRSAK 22'nci Çocuk Filmleri Festivali, miniklerin hayal dünyasına ortak olduğu etkinliklerle kapanış yaptı.

Festivalin, 6 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüreceği belirtildi.