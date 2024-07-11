Çanakkale Muharebeleri'nde görev yapan Alman subayın fotoğraf albümü bağışlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale Muharebeleri'nde görev yapan Alman subayın fotoğraf albümü bağışlandı

Çanakkale Muharebeleri\'nde görev yapan Alman subayın fotoğraf albümü bağışlandı

Çanakkale Muharebeleri sırasında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda görev yapan Alman Subay Ernst Krieger'in fotoğraf albümü, orijinal haliyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağışlandı. Krieger, savaş öncesi, savaş sırası ve savaş sonrası dönemde bölgeyi fotoğraflayarak albüm oluşturmuştu. Fotoğraflar, dijital ortama aktarıldıktan sonra müzede sergilenecek.

11.07.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Muharebeleri sırasında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda görev yapan Alman Subay Ernst Krieger'in fotoğraf albümü orijinal hali ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağışlandı.

Çanakkale Muharebeleri'nde Anadolu Hamidiye Tabyası'nda görev yapan Krieger, Çanakkale'de kaldığı süre boyunca fotoğraf albümü oluşturdu. Çanakkale Merkez, Troya Bölgesi ve Çanakkale Tarihi Alan'ın fotoğraflarını çekti.

Savaş öncesi, savaş sırası ve savaş sonrası olarak bölgeyi fotoğraflayan Krieger, fotoğrafları ülkesi Almanya'ya götürdükten sonra yıllarca muhafaza etti.

Yıllarca korunan fotoğraflar, Ernst Krieger'in kızı Sabine Krieger tarafından 2016'da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'a takdim edildi. Bir süre ÇOMÜ bünyesinde kalan albüm ile ilgili akademik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çanakkale Muharebeleri ile ilgili önemli bir eser olması sebebiyle fotoğraflar, Prof. Dr. Aslan tarafından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağışlandı.

Prof. Dr. Aslan'ın fotoğrafları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e teslim ettiği ziyarette ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da yer aldı.

Albümde yer alan fotoğraflar dijital ortama aktarıldıktan sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı müzede sergilenecek.

Kaynak: AA

Çanakkale, Gelibolu, Hamidiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Muharebeleri'nde görev yapan Alman subayın fotoğraf albümü bağışlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi Derbiler 5,6,10,11,15,16. haftalarda oynanacak. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! Derbiler 5,6,10,11,15,16. haftalarda oynanacak.
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:43:26. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Muharebeleri'nde görev yapan Alman subayın fotoğraf albümü bağışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement