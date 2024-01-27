 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'nin Gümüşçay beldesinde güneş enerji santrali hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'nin Gümüşçay beldesinde güneş enerji santrali hizmete girdi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde, belediye tarafından kurulan güneş enerji santrali (GES) hizmete girdi. Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, tesisin proje çalışmalarının tamamlanarak faaliyete geçtiğini ve 10 milyon liraya mal olan projenin belediyenin kendi elektriğini üreteceğini belirtti. 5 dönüm alanda 720 adet panel ile üretime başlanan santral, aylık 350 bin liralık gelir elde edecek.

Çanakkale\'nin Gümüşçay beldesinde güneş enerji santrali hizmete girdi
27.01.2024 - 11:17,
Abone Ol

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde, belediye tarafından kurulan güneş enerji santrali (GES) hizmete girdi.

Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, gazetecilere, tesisin yaklaşık 7 ay önce proje çalışmalarının başladığını ve tamamlanarak faaliyete geçtiğini söyledi.

Pastırmacı, 10 milyon liraya mal olan proje ile Gümüşçay Belediyesinin kendi elektriğini üreteceğini belirterek, "Temiz ve yenilenebilir enerji için 5 dönüm alanda 720 adet panel ile üretime başladık. Aylık 350 bin liralık geliri de belediyemize kazandırmış olduk. Gümüşçay'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Adnan Pastırmacı, Çanakkale, Çevre, Belediye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'nin Gümüşçay beldesinde güneş enerji santrali hizmete girdi - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:57:33. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'nin Gümüşçay beldesinde güneş enerji santrali hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement