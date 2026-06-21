Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Brüksel'de - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Brüksel'de

21.06.2026 17:01
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Mobil müze, Brüksel'de Türk toplumuna Çanakkale ruhunu ve tarih bilincini tanıttı.

Çanakkale ruhunu ve tarih bilincini Avrupa'daki Türk toplumuyla buluşturan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ziyaretçilerini ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Avrupa turuna çıkan mobil müze, Brüksel'de Türk toplumundan büyük ilgi gördü.

Aileleri ve çocuklarıyla müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, Çanakkale Savaşları'na ilişkin görsel ve yazılı materyalleri inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, Çanakkale cephesinde yaşananları anlatan sergileri ilgiyle takip ederken, birçok kişi anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Çocuklar ve aileler müze içerisinde ve mobil müze önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ile Belçika İslam Federasyonu (BİF) Başkanı Muhammed Ünal da mobil müzeyi birlikte ziyaret etti.

Sevim, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, daha önce Dışişleri Bakanlığında Avustralya ve Yeni Zelanda'dan sorumlu şube müdürü olarak görev yaptığını, bu dönemde Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı ile yakından çalışma fırsatı bulduğunu anlattı.

Çanakkale'deki uluslararası anma törenlerine Dışişleri Bakanlığı temsilcisi olarak katıldığını belirten Sevim, bu nedenle mobil müze organizasyonunun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Çanakkale Savaşları'nın Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Sevim, "Çanakkale Savaşları, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı yer olarak adlandırılabilir. Kurtuluş Savaşı öncesinde milletin teveccühünü kazandığı, adını Anafartalar Kahramanı olarak duyurduğu ve Kurtuluş Savaşı'nın liderliğini üstlenmesine vesile olmuş çok önemli bir savaştır." dedi.

Sevim, Çanakkale Savaşları'nın milli kimliğin ve tarih bilincinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bu müzeyi çok anlamlı buluyorum. Böyle bir mobil müzenin bütün Avrupa'yı gezmesi çok kıymetli. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın bu tarihi mirası yakından görmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığına teşekkür eden Sevim, müzenin oldukça başarılı ve etkileyici şekilde hazırlandığını dile getirdi.

Brüksel'deki ev sahipliği dolayısıyla BİF'e, Liege programına ev sahipliği yapacak Kanuni Sultan Süleyman Camisi Derneğine teşekkür eden Sevim, emeği geçenlere ve müzeyi ziyaret edenlere şükranlarını sundu.

"Bütün dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten bir mücadelenin simgesi"

Belçika İslam Federasyonu Başkanı Muhammed Ünal da federasyon olarak böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Çanakkale Savaşı'nın Türk milletinin var olma mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu kaydeden Ünal, "Çanakkale Savaşı, tarihimizin yönünü değiştiren ve bütün dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten bir mücadelenin simgesidir. Bugün burada bu tarihi ruhu yeniden yaşama ve görme fırsatı bulduk." dedi.

Ünal, tarihi ve kültürel içerikli etkinliklerin Avrupa'da yaşayan Türk toplumuyla buluşturulmasının önemine dikkati çekerek, bu tür projelerin devam etmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Brüksel'in ardından Belçika'nın Liege, Genk, Heusden-Zolder ve Maasmechelen kentlerinde ziyaretçilerle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Brüksel'de - Son Dakika

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