Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kosova'da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Kosova'nın başkenti Priştine'de ziyaretçilerle buluştu.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve Prizren Başkonsolosu Celal Doğan'ın da aralarında olduğu ziyaretçiler, Priştine'nin merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'nda açılan müzede savaş dönemine ait materyal ve objeleri inceledi, videoları izledi.

Büyükelçi Angılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları'nda Türkiye, Balkanlar ve Arap Yarımadası'ndan pek çok kişinin birlikte savaşarak şehit düştüğünü söyledi.

Kosovalı Türk, Arnavut, Boşnak ve Goralıların omuz omuza bu savaşta mücadele ettiğini ve şehit olduğunu dile getiren Angılı, "O yüzden ben bu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin Kosova'ya gelmesini, önce Priştine arkasından Mamuşa, Dragaş ve Prizren'de Kosovalılarla buluşmasını çok önemli ve değerli buluyorum." dedi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Koordinatörü Engin Karataş ise Balkanlar'da iki ay kalacaklarını ve Çanakkale ruhunu hissettirmeye çalıştıkları müzenin kapılarını 7 ülkedeki şehirlerde açacaklarını bildirdi.

Mobil müze, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında 2021'de başlayan organizasyon kapsamında belirlenen rotada sergileniyor.

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserler yer alıyor. Ayrıca, dijital gösteriler de sunuluyor.

19 Mart'a kadar Kosova'nın çeşitli şehirlerini gezecek olan mobil müze, rotasına diğer Balkan ülkelerinde de devam edecek.