Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Aktaş, mesajında, Anadolu Ajansının, istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz Türk milletinin sesini ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Ajansın 104 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletin sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirten Aktaş, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlardan olduğunu vurguladı.

Vali Aktaş, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan, ülkemizde ve yurt dışında yaygın ve başarılı haber ağıyla da hizmet veren Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, özveriyle çalışan her kademedeki çalışanlarına başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.