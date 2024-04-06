Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Aktaş, Anadolu Ajansı'nın Türk milletinin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirterek, ajansın bugün de aynı misyonla çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Vali Aktaş, Anadolu Ajansı'nın başarılı haber ağıyla hizmet verdiğini ve çalışanlarına başarılar diledi.

06.04.2024 08:59  Güncelleme: 09:00
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Aktaş, mesajında, Anadolu Ajansının, istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz Türk milletinin sesini ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Ajansın 104 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletin sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirten Aktaş, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlardan olduğunu vurguladı.

Vali Aktaş, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan, ülkemizde ve yurt dışında yaygın ve başarılı haber ağıyla da hizmet veren Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, özveriyle çalışan her kademedeki çalışanlarına başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İlhami Aktaş, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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