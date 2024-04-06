Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Aktaş, mesajında, Anadolu Ajansının, istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz Türk milletinin sesini ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.
Ajansın 104 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletin sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirten Aktaş, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlardan olduğunu vurguladı.
Vali Aktaş, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan, ülkemizde ve yurt dışında yaygın ve başarılı haber ağıyla da hizmet veren Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, özveriyle çalışan her kademedeki çalışanlarına başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Şahin Y. idaresindeki bir tır ile Metin A. ve Erdal Y. tarafından kullanılan 2 otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Erdal Y. ve otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden Sare İmamoğlu adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine Türkeli römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
İskenderun'dan Kocaeli'ye giden 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
Seçimin ardından geçen salı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında oy kaybının nedenlerini araştırması için oluşturulan çalışma kurullarının neleri masaya yatıracağı belirlendi.
Kars'ın Susuz ilçesi Arpaçay yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile ana yola çıkan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.
İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli, Pendik kesimlerinde yer yer sis yoğunlaştı. Arnavutköy, Eyüp ve Kağıthane civarında da sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü. İBB trafik uygulamasına göre saat 08.15'te kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.
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