Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan Ramazan Bayramı Mesajı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş\'tan Ramazan Bayramı Mesajı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Aktaş, ramazanın sonunda huzur ve güven içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu belirtti. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının sergilendiği günler olduğunu vurgulayan Aktaş, dargınlıkları bir kenara bırakarak bayram sevincini birlikte yaşamayı önerdi.

10.04.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, rahmet, merhamet ve bereket ayı olan ramazanın sonunda huzur ve güven içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların dini ve insani hassasiyetlerle ihtiyaç olunan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakmalı, küslükleri sona erdirmeli, kardeşlik ruhuyla akrabalarımızı, komşularımızı, şehitlerimizin değerli ailelerini, yetim, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret ederek bayram sevincini birlikte yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Aziz milletimizin, değerli Çanakkaleli hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, İlhami Aktaş, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında çocuklara bayram harçlığı dağıttı
    11:19 Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında çocuklara bayram harçlığı dağıttı

    Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara harçlık vererek onların sevincine ortak oldu. Ayrıca Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve bu hizmet vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

  • Ubisoft, Star Wars Outlaws'ın resmi fragmanını yayınladı
    11:18 Ubisoft, Star Wars Outlaws'ın resmi fragmanını yayınladı

    Ubisoft, Star Wars Outlaws oyununun resmi fragmanını yayınladı ve oyunun hikaye ve ana karakterleri hakkında detayları paylaştı. Oyun, Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor ve 30 Ağustos 2024'te çıkış yapacak.


11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
09:11 Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
10:31 Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı
10:21 Görüntüler büyük ses getirdi ABD’nin en zengin şehri fuhuş batağında Görüntüler büyük ses getirdi! ABD'nin en zengin şehri fuhuş batağında
09:54 Ulusal seviyede aranan PKK’lı terörist yakalanarak Türkiye’ye getirildi Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi
09:28 Survivor All Star’da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni Survivor All Star'da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni
09:15 Ameliyattan çıkan Özgür Özel’in yeni imajı Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı
08:13 Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes’da Feyza Civelek’in kombini alay konusu oldu Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
08:11 Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 11:23:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement