Çanakkale ve Soma'da Orman Yangınları

1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI (3)

3 NOKTA DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde tarım arazisinde çıkan ormana da sıçrayan yangında alevlere müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda "Çanakkale Onsezik Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

=========================================

2) SOMA'DA ORMAN YANGINI

MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soma'nın Turgutalp Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla yangına 7 dakika içerisinde müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozer ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.