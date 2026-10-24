Çanakkale Yenice'de ilk kez yapılan İDA AGRO FEST'in açılışına Vali Toraman katıldı - Son Dakika
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Çanakkale Yenice'de ilk kez yapılan İDA AGRO FEST'in açılışına Vali Toraman katıldı

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Çanakkale Yenice\'de ilk kez yapılan İDA AGRO FEST\'in açılışına Vali Toraman katıldı
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen İDA AGRO FEST Tarım, Gıda ve Hayvancılık Festivali'nin açılışı Yenice Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde yapıldı. Açılışa Vali Ömer Toraman katıldı, Toraman stantları gezerek firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, İDA AGRO FEST Tarım, Gıda ve Hayvancılık Festivali düzenlendi.

Yenice Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin açılışına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çan Kaymakamı ve Yenice Kaymakam Vekili Bülent Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ile protokol üyeleri katıldı.

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerini, üreticileri ve vatandaşları bir araya getiren festivalde, açılış töreninin ardından stantlar ziyaret edildi.

Vali Toraman, sergilenen ürün ve teknolojileri inceleyerek firma temsilcileri ve yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale Yenice'de ilk kez yapılan İDA AGRO FEST'in açılışına Vali Toraman katıldı - Son Dakika
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