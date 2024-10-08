Canan Bayram Aday Olmayacağını Açıkladı

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Almanya'da 2017 yılından bu yana Yeşiller Partisinden federal milletvekili olan Canan Bayram, parti politikalarını doğru bulmadığı için gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Canan Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, aday olmamasına gerekçe olarak üyesi olduğunu Yeşiller Partisinin son dönemdeki politikalarını seçmenlere izah etmekte zorlanmasını gösterdi.

Bayram, gelecek yılki seçimler için aday adaylarından hiçbirini desteklemediğini ve seçimlerde partisinin Friedrichshain- Kreuzberg ilçe teşkilatının seçim kampanyasına da destek vermeyeceğini kaydetti.

Federal Meclis'te (Bundestag) her zaman inandığı politikaları savunduğuna işaret eden Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Üyesi olduğum Federal Meclis Grubum insan hakları odaklı politikalar yerine popülist politikalara yoğunlaşıyor. Bu tutumu doğru bulmuyorum ve taşıyamıyorum. Bu durumdan dolayı siyasi çalışmalarımı Federal Meclis dışına taşıma ve bu şekilde yürütme kararı aldım. Bir avukat olarak insan haklarına ve anayasaya bağlılık mecburiyetim var. Almanya ve Avrupa'da dillendirilen popülist anlatımları destekleyemem."

Bayram, yasama döneminin sonuna kadar da Meclis'teki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Berlin Eyalet Meclisi'nde 2006 ile 2017 arasında milletvekili olarak görev yapan Bayram, 2017 yılından bu yana Federal Meclis milletvekilliği görevini yürütüyor.

Yeşiller'in ortak olduğu üçlü koalisyonun aldığı kararlara zaman zaman muhalefet etmekten çekinmeyen Bayram, sığınmacıların Afganistan'a iadesine de karşı çıkmıştı. Bayram, devletin sığınmacılara nakit para ödeme yerine kartla alış veriş yapma zorunluğu getiren yasaya da "hayır" oyu kullanmıştı.