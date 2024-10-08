Canan Bayram Aday Olmayacağını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Canan Bayram Aday Olmayacağını Açıkladı

Yeşiller Partisi'nden milletvekili Canan Bayram, parti politikalarını eleştirerek aday olmayacak.

08.10.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 2017 yılından bu yana Yeşiller Partisinden federal milletvekili olan Canan Bayram, parti politikalarını doğru bulmadığı için gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Canan Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, aday olmamasına gerekçe olarak üyesi olduğunu Yeşiller Partisinin son dönemdeki politikalarını seçmenlere izah etmekte zorlanmasını gösterdi.

Bayram, gelecek yılki seçimler için aday adaylarından hiçbirini desteklemediğini ve seçimlerde partisinin Friedrichshain- Kreuzberg ilçe teşkilatının seçim kampanyasına da destek vermeyeceğini kaydetti.

Federal Meclis'te (Bundestag) her zaman inandığı politikaları savunduğuna işaret eden Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Üyesi olduğum Federal Meclis Grubum insan hakları odaklı politikalar yerine popülist politikalara yoğunlaşıyor. Bu tutumu doğru bulmuyorum ve taşıyamıyorum. Bu durumdan dolayı siyasi çalışmalarımı Federal Meclis dışına taşıma ve bu şekilde yürütme kararı aldım. Bir avukat olarak insan haklarına ve anayasaya bağlılık mecburiyetim var. Almanya ve Avrupa'da dillendirilen popülist anlatımları destekleyemem."

Bayram, yasama döneminin sonuna kadar da Meclis'teki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Berlin Eyalet Meclisi'nde 2006 ile 2017 arasında milletvekili olarak görev yapan Bayram, 2017 yılından bu yana Federal Meclis milletvekilliği görevini yürütüyor.

Yeşiller'in ortak olduğu üçlü koalisyonun aldığı kararlara zaman zaman muhalefet etmekten çekinmeyen Bayram, sığınmacıların Afganistan'a iadesine de karşı çıkmıştı. Bayram, devletin sığınmacılara nakit para ödeme yerine kartla alış veriş yapma zorunluğu getiren yasaya da "hayır" oyu kullanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Milletvekili, Politika, Almanya, berlin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canan Bayram Aday Olmayacağını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:46 İzmir’de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 22:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: Canan Bayram Aday Olmayacağını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.