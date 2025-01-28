Canbolat: Hizbullah Siyasete Yönelmeli

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Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, Lübnan'da hükümetin kurulması sürecinde Hizbullah'ın askeri faaliyetleri bırakarak siyasete yönelmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesine açıklamalarda bulunan Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden işgaline ve hükümet kurulması çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Bölgesel ve küresel değişimlere işaret eden Canbolat, "Lübnan birlik ve bütünlük içerisinde yeni dünyanın sorunlarından ve çatışmalarından uzak durarak arada kalmışlıktan kurtulmalı." ifadelerini kullandı.

Canbolat, Lübnan'da cumhurbaşkanı seçilmesi ve başbakanın belirlenmesinin yine bu gelişmelerden kaynaklandığına dikkati çekerek, "Bu bir sır değil, bölgede değişim var ve Lübnan bunun bir parçası." dedi.

Suriye'de Baas rejiminin birkaç gün içerisinde yıkıldığını ve Hizbullah'ın İsrail'den ağır darbeler aldığını söyleyen Canbolat, "İsrail ile bir terör dengesindeydik ama bu denge yıkıldı." şeklinde konuştu.

Canbolat, " İran, Suriye'de Beşşar Esed'in iktidara geldiği 2000 yılından beri son yaşanan olaylara kadar 24 yıldır Lübnan'ı yönetiyordu." ifadeleriyle son aylarda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik suikast dahil gelişmeleri hatırlattı.

"Hizbullah, geçmişin geride kaldığını anlamalı"

Lübnan'da uzun sürenin ardından Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Nevvaf Selam'ın yeni hükümet kurmasını olumlu gelişmeler olarak değerlendiren Canbolat, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Selam'ın İsrail'in savaş suçlularına karşı karar alan önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Canbolat, Taif Anlaşmasına göre bakanlıkların paylaşılmasında ayrıma gidilmesini "utanç verici" şeklinde nitelendirerek, "Birinci ve ikinci sınıf bakanlıklar varsa, birinci ve ikinci sınıf Lübnanlılar da vardır." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın uzun bir süre sonra Lübnan'a olumlu bir yaklaşım gösterdiğini ifade eden Canbolat, İsrail'in saldırılarının ardından Hizbullah'ın konumunu tekrar gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Canbolat, "Hizbullah'taki siyasiler ve askerler geçmişin geride kaldığını, askeri faaliyetleri bırakıp siyasi çalışmalara yönelmeleri gerektiğini anlamalı." ifadelerini sözlerine ekledi.

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, 13 Ocak'ta UAD Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında, hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.