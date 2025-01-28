Canbolat: Hizbullah Siyasete Yönelmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Canbolat: Hizbullah Siyasete Yönelmeli

Dürzi lider Canbolat, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini bırakıp siyasete yönelmesi gerektiğini belirtti.

28.01.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, Lübnan'da hükümetin kurulması sürecinde Hizbullah'ın askeri faaliyetleri bırakarak siyasete yönelmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesine açıklamalarda bulunan Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden işgaline ve hükümet kurulması çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Bölgesel ve küresel değişimlere işaret eden Canbolat, "Lübnan birlik ve bütünlük içerisinde yeni dünyanın sorunlarından ve çatışmalarından uzak durarak arada kalmışlıktan kurtulmalı." ifadelerini kullandı.

Canbolat, Lübnan'da cumhurbaşkanı seçilmesi ve başbakanın belirlenmesinin yine bu gelişmelerden kaynaklandığına dikkati çekerek, "Bu bir sır değil, bölgede değişim var ve Lübnan bunun bir parçası." dedi.

Suriye'de Baas rejiminin birkaç gün içerisinde yıkıldığını ve Hizbullah'ın İsrail'den ağır darbeler aldığını söyleyen Canbolat, "İsrail ile bir terör dengesindeydik ama bu denge yıkıldı." şeklinde konuştu.

Canbolat, " İran, Suriye'de Beşşar Esed'in iktidara geldiği 2000 yılından beri son yaşanan olaylara kadar 24 yıldır Lübnan'ı yönetiyordu." ifadeleriyle son aylarda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik suikast dahil gelişmeleri hatırlattı.

"Hizbullah, geçmişin geride kaldığını anlamalı"

Lübnan'da uzun sürenin ardından Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Nevvaf Selam'ın yeni hükümet kurmasını olumlu gelişmeler olarak değerlendiren Canbolat, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Selam'ın İsrail'in savaş suçlularına karşı karar alan önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Canbolat, Taif Anlaşmasına göre bakanlıkların paylaşılmasında ayrıma gidilmesini "utanç verici" şeklinde nitelendirerek, "Birinci ve ikinci sınıf bakanlıklar varsa, birinci ve ikinci sınıf Lübnanlılar da vardır." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın uzun bir süre sonra Lübnan'a olumlu bir yaklaşım gösterdiğini ifade eden Canbolat, İsrail'in saldırılarının ardından Hizbullah'ın konumunu tekrar gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Canbolat, "Hizbullah'taki siyasiler ve askerler geçmişin geride kaldığını, askeri faaliyetleri bırakıp siyasi çalışmalara yönelmeleri gerektiğini anlamalı." ifadelerini sözlerine ekledi.

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, 13 Ocak'ta UAD Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında, hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canbolat: Hizbullah Siyasete Yönelmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:37 Gözaltına alınan Barış Pehlivan: Bilirkişiyle yapılan görüşmenin kaydını ben almadım Gözaltına alınan Barış Pehlivan: Bilirkişiyle yapılan görüşmenin kaydını ben almadım
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:17:26. #1.11#
SON DAKİKA: Canbolat: Hizbullah Siyasete Yönelmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.