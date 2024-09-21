Candan Kardeşler Hakkında Yargılama Devam Ediyor

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Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Alisya Bahar Candan'ın da aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya Gülnihal Çiçek'in de olduğu bir kısım tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan Gülnihal Çiçek, "Bu kadar zaman sonra masum olduğumuz anlaşılmıştır diye düşünüyorum. En gerçekçisinden 'Pardon' filmini çektik. Ben beraatimi talep etmekle beraber kız kardeşimin tahliyesini talep ediyorum. Telefonumun da iadesini istiyorum." dedi.

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti, değerlendirme yapmak üzere duruşmaya yaklaşık bir saat ara verdi.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu tutuklu 6 sanığın mevcut delil durumu, savunmaların alınmış olması ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirini uygulayıp tahliyelerine karar verdi.

Tahliye kararını duyan Gülnihal Çiçek, adliyedeki yakınlarını arayarak mutluluğunu dile getirdi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Gülnihal Çiçek, ilahi adalete çok güvendiğini belirterek, kendisine savunma hakkı vermeden stajını iptal ettiğini öne sürdüğü baroya tepki gösterdi.

Gazetecilerin "Kardeşinize ilk ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Çiçek, "'Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin Bahar.' diyeceğim. Konu yargıda. Ben kardeşime sarılmak istiyorum. ya göründüğümüz gibi olalım ya da olduğumuz gibi görünelim artık." yanıtını verdi.

Çiçek, tahliye kararının ardından koşarak babasına sarıldı.

Candan kardeşlerin babası Hakan Candan ise "Zor, acı bir süreçti. Böyle bir şey yaşansın istemezdik ama oldu. Bundan sonra bu yaşananlardan dersler çıkararak hep doğru şeyler yapmanın peşinde olacağız. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Biz, buna inanıyoruz." dedi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanık yer alıyor.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşıları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir sağlamak üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılıyor.

Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapse mahkum edilmesi isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep ediliyor.