Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nin Erasmus+ KA122 SCH proje başvurusu kabul edildi - Son Dakika
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Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nin Erasmus+ KA122 SCH proje başvurusu kabul edildi

Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nin Erasmus+ KA122 SCH proje başvurusu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından kabul edildi. Proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler farklı ülkelerde eğitim faaliyetlerine katılacak ve uluslararası çalışmaların sonuçları Canik BİLSEM'e entegre edilecek.

21.08.2024 14:19
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Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nin Erasmus+ KA122 SCH proje başvurusu kabul edildi.

Merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA122-SCH) faaliyeti kapsamında 2024 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan 2024-1-TR01-KA122-SCH-000240594 numaralı ve "Sürdürülebilir Bir Çevre için Kapsayıcı Eğitim ile Farklılıkları Teşvik Ederek, Dijital Eğitimle Geleceğe İlham Olacağız" başlıklı proje başvurusu, uygunluk kriterlerini karşılayarak 16 bin 746 avro hibe desteği ile kabul edildi.

İngilizce Öğretmeni Mustafa Soruç koordinatörlüğünde yürütülecek olan Erasmus Projesi kapsamında 2 öğretmen Yunanistan'ın Girit kentinde iş başı gözlem faaliyetinde bulunacak, 2 öğretmen Almanya'nın Berlin kentinde kurs faaliyetine katılacak, 2 öğretmen ve 4 öğrenci Makedonya'nın Bitola kentinde öğrenci grup hareketliliğine katılacak.

Proje kapsamında ayrıca İrlanda'dan özel yetenekliler alanında önemli çalışmalar yapmış olan bir uzman Canik BİLSEM öğretmen ve velilerine bilgilendirme faaliyeti yürütmek üzere okulda ağırlanacak. Hareketliliklerin verimli ve etkili olabilmesi için 2 hazırlık ziyareti faaliyeti gerçekleştirilecek. Projeye katılan öğretmen ve öğrenciler aldıkları eğitimlerle Canik BİLSEM'in var olan dinamiğine bir Avrupa bakışı kazandıracak. Okulun güçlük çektiği eğitim alanlarına dair uluslararası çalışmalar yerinde incelenerek gözlemlenen faydalı uygulamalar eğitim faaliyetlerine entegre edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nin Erasmus+ KA122 SCH proje başvurusu kabul edildi - Son Dakika

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