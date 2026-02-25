Canik'te Çat Kapı İftar Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canik'te Çat Kapı İftar Geleneği

Canik\'te Çat Kapı İftar Geleneği
25.02.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Sandıkçı, ramazan boyunca vatandaşların iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleneksel hale getirdiği "Çat kapı iftar programı" kapsamında vatandaşların iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca aileleri evlerinde ziyaret eden Sandıkçı, iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Programı bu yıl da sürdürdüklerini belirten Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle gönül sofralarında buluşuyor, ramazan ayının bereketine ortak oluyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürdüklerini aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizle iftar sofralarında buluşuyor, mübarek ramazan ayının sevinç ve huzurunu paylaşıyoruz. Çat kapı iftar programımızın ardından teravih namazı buluşmalarımız ve Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerimizle ailelerimiz ve gençlerimizle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz."

Açıklamada, program kapsamında ilçede ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Canik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canik'te Çat Kapı İftar Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:32:23. #7.11#
SON DAKİKA: Canik'te Çat Kapı İftar Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.