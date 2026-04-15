Canik'te Genç Mucitler Robot Yarıştı - Son Dakika
Canik'te Genç Mucitler Robot Yarıştı

15.04.2026 16:35
Samsun'da düzenlenen 2. ROBOSAM yarışmasında 720 öğrenci, 258 robotla yarıştı. Teknolojiye ilgi arttırıldı.

Samsun'da " Canik'te genç mucitler robotlarıyla sahnede" sloganıyla 2. ROBOSAM Robot Yarışması gerçekleştirildi.

Canik Belediyesinin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, 720 öğrenci ve danışman öğretmenleri, beş kategoride yaptıkları 258 robotla dereceye girebilmek için mücadele etti.

Samsun'un Canik Nüfus Müdürlüğünce temsili olarak kimlik kartı verilen insansı robot "Fastman Canik" de etkinlik alanına getirildi.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, organizasyonun hazırlanmasında belediyenin önemli katkısı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Aydın, "Öğrencilerimiz heyecanlı, velilerimiz heyecanlı. Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ediyorum. Bu organizasyona katılma cesareti göstermek çok önemli." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da yarışmanın il genelinde düzenlenmesinin önemli olduğuna işaret ederek, öğrencilerin teknolojiye ilgisinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ağar, "Çocuklarımızın teknolojiye yatkınlıklarını geliştirmek bizim için çok önemli. Yarışma öğrencilere proje üretme ve ekip çalışması imkanı sunuyor. Bu süreç çocuklarımızın gelişimine önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise yarışmanın ikinci kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçen yıla göre çok daha ileri seviyede projeler görüyoruz. Yarışmaya katılan robot sayısının 258 olması bizim için gurur verici. Çocuklarımızı robotik, yazılım ve yeni teknolojilerle tanıştırmaya devam ediyoruz." dedi.

Yarışmayı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da izledi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:46:54. #7.12#
Advertisement
