Samsun'un Canik ilçesinde kadının boynundaki zinciri çalan zanlı yakalandı.
Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bir kadın, evine girmek üzereyken 1'i kadın 2 kişinin yanına gelerek boynundaki altın zincir ile ucundaki tam altını çaldıkları ihbarında bulundu.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kadın şüpheli A.U'yu (26) kısa sürede yakaladı.
Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Canik'te Zincir Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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