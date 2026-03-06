Çankaya Belediye Başkanı Güner, Elazığlı ve Kahramanmaraşlı Vatandaşları İftar Programında Ağırladı

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ramazan ayı dolayısıyla hemşehri dernekleri, meslek odaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini iftar sofralarında ağırlamayı sürdürüyor. Son olarak Elazığlı ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarla bir araya gelen Günar, "Sizlerin desteğiyle bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ramazan ayı dolayısıyla hemşehri dernekleri, meslek odaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini iftar sofralarında ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programına, Elazığ ve Kahramanmaraş federasyon ve dernekleri, bölge milletvekilleri, akademisyenler, bürokratlar katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Güner, "Birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın ayı ramazan ayında Çankaya'nın 3 farklı noktasında kurulan iftar çadırlarımızda ve hemşehri derneklerimizle, meslek odalarımızla birlikte iftarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. Çankaya'da dayanışmayı, kardeşliği, paylaşmayı sadece ramazan ayında değil aslında yılın her gününde sürdürdüklerini kaydeden Güner, "Her gün 2 bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği veriyor, Kent Lokantaları ve Çankafelerle yurttaşlarımıza uygun koşullarda hizmet sunuyoruz. Kantini olmayan okullarda beslenme desteği sağlıyor; emekliler, gençler ve öğrenciler için açtığımız sosyal alanlarla sosyal belediyeciliği güçlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Hizmet etme sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceğiz"

Çankaya'nın kültür sanat alanında da parladığını belirten Güner, "Atatürk Sanat Merkezimizi hizmete açarak kültür ve sanata erişimi kolaylaştırıyoruz. Bu yıl açmayı hedeflediğimiz Alzheimer ve Demans Yaşlı Yaşam Merkezi ile de büyüklerimizin yanında olacağız. Çankaya'da görüşü, kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza eşit hizmet etme sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Elazığ ve Kahramanmaraş illerinin aynı zamanda depremden de zarar görmüş arada belirli birkaç yıl olmasına karşın depremin acısını yüreğinde hissetmiş iki farklı kent olduğunu hatırlatan Güner, "Allah böyle acılar yaşatmasın, depremde kaybettiklerimizi saygıyla rahmetle anıyorum" dedi.

Programa katılan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise "Ne mutlu ki bize Kahramanmaraşlılar ve Elazığlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkent'inde Mustafa Kemal Atatürk'ün Çalkayası'nda bir arada. Genç ve başarılı belediye başkanımız Hüseyin Can Güner'e bizlere ev sahipliği yaptığı için, bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum" dedi. Öztunç, dünya kritik günlerden geçerken, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünü hatırlatarak savaşın son bulması temennisinde bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da Güner'e iftar programı dolayısıyla teşekkür ederek, "Türkiye'nin incisi Çankaya'nın Belediye Başkanı olarak güzel hizmetlere imza attığı için can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün ulusal birlikteliğimizin günü. Bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin, bu vatan hepimizin. İçinde bulunduğumuz süreçte her an savaş durumuyla karşı karşıya kalma durumuna karşı ulusal birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.