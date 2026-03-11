Çankaya Belediye Başkanı Güner, Meslek Odalarını İftar Sofrasında Ağırlamaya Devam Ediyor - Son Dakika
Çankaya Belediye Başkanı Güner, Meslek Odalarını İftar Sofrasında Ağırlamaya Devam Ediyor

11.03.2026 10:20  Güncelleme: 11:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ramazan ayında esnaf odası üyelerini iftarda ağırlayarak dayanışma mesajı verdi. Güner, sosyal projeler ve hizmetlerle esnaf ve yurttaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası üyelerini iftarda konuk etti.

Ramazan ayında meslek odalarını iftar sofrasında ağırlamaya devam eden Güner, son olarak Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası üyeleri ile bir araya geldi.

Programda konuşan Güner, taksici, minibüsçü, halk otobüsçü ve servisçi esnafı ile Çankayalı komşularla aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek; ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini dile getirdi. Çankaya'da yalnızca ramazan ayında değil yılın her döneminde dayanışmayı büyütmeye çalıştıklarını vurgulayan Güner, kent lokantaları, öğrencilere ücretsiz yemek desteği ve sosyal projelerle yurttaşların yanında olduklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Güner; kreşler, gençlik merkezi, kütüphaneler, kız öğrenci yurdu ve Atatürk Kültür Merkezi gibi yatırımlarla Çankaya'da yaşam kalitesini artırmaya çalıştıklarını kaydetti. Emeklilere yönelik hizmetler, öğrenciler için destek programları ve uygun fiyatlı gıda erişimi sağlayan kent lokantalarıyla geniş kesimlere ulaştıklarını aktaran Güner, ilçede altyapı ve ulaşım konforunu artırmak için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Güner, konuşmasında ulaşım esnafıyla yıl boyunca yakın temas içinde olduklarını da vurguladı. Göreve geldiği günden bu yana taksi, minibüs ve özel halk otobüsü duraklarını sık sık ziyaret ettiklerini belirten Güner, esnafla yalnızca özel günlerde değil her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Ziyaretlerde esnafın talep ve sorunlarını dinlediklerini belirten Güner, "Sizlerle sadece bugünlerde değil yılın her gününde bir araya gelmeye, bazen akşam çay ikramında bazen hafta sonu sabah kahvesinde bir arada olmaya gayret ediyoruz. Sizler de bizleri bağrınıza basıyorsunuz, sıcak karşılıyorsunuz, sohbetiniz, muhabbetiniz için bugüne kadar verdiğiniz tüm destekler için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim de yine aynı şekilde bugüne kadar olduğu gibi esnafımızın yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

Belediye olarak ekonomik zorluklara rağmen hizmetleri sürdürdüklerini belirten Güner, yetki ve imkanlar dahilinde esnafın ve yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

Güner ayrıca ramazan ayının Türkiye'ye ve tüm dünyaya barış, huzur ve dayanışma getirmesini temenni etti.

Kaynak: ANKA

