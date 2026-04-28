Çankaya Belediye Başkanı Güner, Sahada İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankaya Belediye Başkanı Güner, Sahada İncelemelerde Bulundu

28.04.2026 10:12  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, saha ziyaretleri kapsamında Dodurga Mahallesi’nde yapımı süren Bebek Kütüphanesi ve park alanında incelemelerde bulundu, ardından Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, saha ziyaretleri kapsamında Dodurga Mahallesi'nde yapımı süren Bebek Kütüphanesi ve park alanında incelemelerde bulundu, ardından Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ilçede devam eden projeleri yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Dodurga Mahallesi'ni ziyaret eden Güner, yapımı süren Bebek Kütüphanesi ile park alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Dodurga'ya kazandırılacak Bebek Kütüphanesi'nin çok yakında hizmete açılacağını belirten Güner, projenin çocukların erken yaşta kitapla buluşmasını sağlayacağını ifade etti. Aynı bölgede yapımı devam eden parkın da mahalle sakinlerine nefes alacak yeni bir sosyal alan sunacağını vurguladı.

Güner, saha programı kapsamında Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Çalışma arkadaşlarıyla merkezi gezen Güner, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Güner, "Can dostlarımızın bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini en iyi şekilde yürütmek için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Güner, Sahada İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
10:49
İsimler bomba Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:27:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Çankaya Belediye Başkanı Güner, Sahada İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.