Çankaya Belediye Başkanı Güner, Sahada İncelemelerde Bulundu

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ilçede devam eden projeleri yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Dodurga Mahallesi'ni ziyaret eden Güner, yapımı süren Bebek Kütüphanesi ile park alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Dodurga'ya kazandırılacak Bebek Kütüphanesi'nin çok yakında hizmete açılacağını belirten Güner, projenin çocukların erken yaşta kitapla buluşmasını sağlayacağını ifade etti. Aynı bölgede yapımı devam eden parkın da mahalle sakinlerine nefes alacak yeni bir sosyal alan sunacağını vurguladı.

Güner, saha programı kapsamında Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Çalışma arkadaşlarıyla merkezi gezen Güner, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Güner, "Can dostlarımızın bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini en iyi şekilde yürütmek için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.