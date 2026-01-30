Çankaya Belediye Başkanı Güner, Müsavat Dervişoğlu'nu Ziyaret Etti

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 18 Ocak'ta yapılan İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Sayın Osman Ertürk Özel ile Medya ve Tanıtım Başkanı Sayın Hüseyin Raşit Yılmaz da yer aldı.