Çankaya Belediye Başkanı ODTÜ Rektörü ile Görüştü

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ODTÜ Rektörlüğü'nün Bahar Şenliği'ni 2 güne indirmesine ve Devrim Stadyumu'nun şenlik için kullanımının yasaklamasına tepki gösteren öğrencilerin istek ve taleplerini iletmek için ODTÜ rektörü Mustafa Verşan Kök ile görüştü. Güner görüşmenin ardından Rektörlük önünde bekleyen öğrencilere, görüşmede Rektörlüğün hassasiyetleri ile ilgili kendilerinin verebilecekleri destek ve önerileri ifade ettiğini belirterek, bu doğrultuda olumlu bir adım atılmasını beklediklerini söyledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü'nün kararıyla üniversitede bahar şenliğinin 2 güne indirilerek güvenlik ve temizlik gerekçeleriyle Devrim Stadyumu'nun programdan çıkarılmasına tepkiler sürüyor.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, öğrencilerin taleplerini iletmek için ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile Rektörlük binasında görüştü. Görüşme sırasında rektörlük önünde bekleyen öğrenciler, "Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir", "Direne direne kazanacağız", "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz", "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" ve "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.

"GÜVENLİK ENDİŞESİ VE TEMİZLİK HASSASİYETİ VAR"

Yaklaşık 1,5 saatlik görüşmenin ardından Hüseyin Can Güner, Rektörlük önünde bekleyen öğrenci grubuna şu açıklamayı yaptı:

"Dün geldiğimizde de daha önce topluluk temsilcilerimizle yaptığımız görüşmede de arkadaşlarımızın talepleri konusunda ve Rektörlüğümüzün statla ilgili, özellikle endişeleri ve sunduğu gerekçeler konusunda bizim sunabileceğimiz katkıyı paylaşmak istediğimizi, burada yapıcı bir tutum içerisinde olacağımızı, katkı sunacağımızı bununla ilgili olarak yönetimle de görüşeceğimizi ifade etmiştik. Bugün de yine aynı hassasiyetle sabah saatlerinde Rektör Bey'den randevu talebinde bulunduk, sağ olsun kendisi de programı dahilinde olanak yaratarak bizi kabul etti. Ben öncelikle misafirperverliği için de kendisine teşekkür ediyorum.

Burada özellikle şenliğin Devrim Stadyumu'ndaki kısmıyla ilgili endişeler, güvenliğin sağlanması, dışardan gelecek kişilerin engellenmesiyle ilgili bir beklenti olduğu anlaşılıyor. İkinci olarak da temizlik konusunda ikincil planda kalmakla beraber, temizlik konusunda bir hassasiyet olduğu da anlaşılıyor."

"BELEDİYELERİMİZİN GEREKLİ KATKIYI SUNACAKLARINI İFADE ETTİM"

Görüşmede, kendi önerilerini ifade ettiklerini aktaran Güner, şöyle devam etti:

"Ben burada Sayın Rektörümüze ve çalışma arkadaşlarına Genel Başkanımızın da talimatıyla Ankara'daki 16 belediyemizin ve büyükşehir belediyemizin dahil olmak üzere tamamının hep güvenlik konusunda gereken katkıyı sunacağını, talepler halinde görevlendirme yapılabileceğini ayrıca kamu kurumlarının da bu konuda aslında yine görevlendirme yapabileceğini ve güvenliğin bu şenliğin alışılmış şekliyle, gelenekselleşmiş haliyle yapılmasına bir engel olmayacağını kendim üslubum dahilinde ifade ettim.

Aynı şekilde temizlik konusunda da bizim çalışma arkadaşlarımızın bende dahil olmak üzere hep beraber gelip öğrenci arkadaşlarımızla birlikte gerekirse temizliği sağlama orayı pırıl pırıl yapma konusunda çaba sarf edeceğimizi, buna benim de gelip katkı sunacağımı, şahsen tüm arkadaşlarımızın hatta milletvekillerimizin gerekirse burada olacağımızı ifade ettim.

Dolayısıyla ODTÜ'nün bahar şenliklerinin alışılmış, gelenekselleşmiş haliyle yapılmasının mümkün olduğunu bunun gerçekleşmesi için bizim çaba sarf etmeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Kendisinin hassasiyetleri devam etmekle birlikte süreç içerisinde görüşmeye ve bu konuda belki yol almaya açık olduğunu da gördüm. Bu konuda kararlarının elbette neticesi itibarıyla açıklayacaklardır. Rektörümüzün bizim sunduğumuz öneriler ve çabalar doğrultusunda yapıcı şekilde bu konunun aşılması, ODTÜ'nün bahar şenliklerinin Devrim Stadyumu'nda gerçekleşmesiyle ilgili olumlu bir adım atacaklarını umut ediyorum. Umuyorum ki Rektörlüğümüz de sizlerin sesine kulak verecektir."