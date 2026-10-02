Çankaya Belediyesi 11 kütüphanede çalışma saatlerini 5 Ekim\'den itibaren güncelledi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, üniversitelerin açılmasıyla 11 farklı noktada hizmet veren kütüphanelerinin çalışma saatlerini güncelledi. Yeni düzenlemeyle kütüphaneler 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek; dört kütüphane cumartesi günleri de aynı saatlerde açık olacak.

Çankaya Belediyesi bünyesinde 11 farklı noktada hizmet veren kütüphanelerin çalışma gün ve saatleri, 5 Ekim 2026 Pazartesi itibarıyla güncellenecek. Öğrencilerin, araştırmacıların ve kitap tutkunlarının kullanımına sunulan kütüphaneler, hafta içi 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

KÜTÜPHANELER HAFTA SONU DA AÇIK

Düzenlemeyle birlikte bazı kütüphaneler hafta içi her gün ve cumartesi günleri 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Bu kapsamda Cebeci Çankaya Evi Sevgi Soysal Kütüphanesi, Çayyolu Çankaya Evi Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi, Yıldız Çankaya Evi Kemal Baytaş Kütüphanesi ve 100. Yıl Çankaya Evi İrem Kütük Kütüphanesi hafta sonu da kullanıcılarını ağırlayacak.

Resmi tatiller hariç uygulanacak yeni çalışma saatleriyle Çankaya Belediyesi, kütüphaneleri öğrenciler ve kentliler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

HAFTA İÇİ HER GÜN AÇIK KÜTÜPHANELER

Hafta içi her gün 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek kütüphaneler ise şöyle:

-Dilekler Çankaya Evi – Halide Edip Adıvar Kütüphanesi

-Karapınar Çankaya Evi – Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi

-Kırkkonaklar Çankaya Evi – Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi

-Nazım Hikmet Çankaya Evi – Nazım Hikmet Kütüphanesi

-Sokullu Çankaya Evi – Ahmet Arif Kütüphanesi

-Zübeyde Hanım Çankaya Evi – Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi

-Yaşar Kemal Kültür Merkezi – Yaşar Kemal Kütüphanesi