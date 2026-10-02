Çankaya Belediyesi 11 kütüphanede çalışma saatlerini 5 Ekim'den itibaren güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankaya Belediyesi 11 kütüphanede çalışma saatlerini 5 Ekim'den itibaren güncelledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankaya Belediyesi 11 kütüphanede çalışma saatlerini 5 Ekim\'den itibaren güncelledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediyesi, üniversitelerin açılmasıyla 11 farklı noktada hizmet veren kütüphanelerinin çalışma saatlerini 5 Ekim'den itibaren güncelledi. Kütüphaneler hafta içi 09.00-20.00 arasında hizmet verecek; dört kütüphane cumartesi günleri de aynı saatlerde açık olacak.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, üniversitelerin açılmasıyla 11 farklı noktada hizmet veren kütüphanelerinin çalışma saatlerini güncelledi. Yeni düzenlemeyle kütüphaneler 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek; dört kütüphane cumartesi günleri de aynı saatlerde açık olacak.

Çankaya Belediyesi bünyesinde 11 farklı noktada hizmet veren kütüphanelerin çalışma gün ve saatleri, 5 Ekim 2026 Pazartesi itibarıyla güncellenecek. Öğrencilerin, araştırmacıların ve kitap tutkunlarının kullanımına sunulan kütüphaneler, hafta içi 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

KÜTÜPHANELER HAFTA SONU DA AÇIK

Düzenlemeyle birlikte bazı kütüphaneler hafta içi her gün ve cumartesi günleri 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Bu kapsamda Cebeci Çankaya Evi Sevgi Soysal Kütüphanesi, Çayyolu Çankaya Evi Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi, Yıldız Çankaya Evi Kemal Baytaş Kütüphanesi ve 100. Yıl Çankaya Evi İrem Kütük Kütüphanesi hafta sonu da kullanıcılarını ağırlayacak.

Resmi tatiller hariç uygulanacak yeni çalışma saatleriyle Çankaya Belediyesi, kütüphaneleri öğrenciler ve kentliler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

HAFTA İÇİ HER GÜN AÇIK KÜTÜPHANELER

Hafta içi her gün 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek kütüphaneler ise şöyle:

-Dilekler Çankaya Evi – Halide Edip Adıvar Kütüphanesi

-Karapınar Çankaya Evi – Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi

-Kırkkonaklar Çankaya Evi – Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi

-Nazım Hikmet Çankaya Evi – Nazım Hikmet Kütüphanesi

-Sokullu Çankaya Evi – Ahmet Arif Kütüphanesi

-Zübeyde Hanım Çankaya Evi – Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi

-Yaşar Kemal Kültür Merkezi – Yaşar Kemal Kütüphanesi

Kaynak: ANKA
Çankaya BelediyesiCumartesiKültürEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Orta Doğu’ya bir uçak gemisi daha gönderiyor ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti Yıllar sonra ortaya çıktı 18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:25
Fon mağdurları için kritik gün Yeni tedbirler masaya geliyor
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:52
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 10:27:30. #7.12#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi 11 kütüphanede çalışma saatlerini 5 Ekim'den itibaren güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei