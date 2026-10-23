Çankaya Belediyesi 200 yeni ekipmanla geri dönüşüm noktası sayısını bin 658'e çıkardı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi 200 yeni ekipmanla geri dönüşüm noktası sayısını bin 658'e çıkardı

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Çankaya Belediyesi 200 yeni ekipmanla geri dönüşüm noktası sayısını bin 658\'e çıkardı
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Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde 150 ambalaj atığı kumbarası ve 50 geri dönüşüm konteynerini hizmete sundu. Yeni ekipmanlarla birlikte ilçedeki toplam geri dönüşüm ekipmanı ve atık toplama noktası sayısı bin 658'e ulaştı.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması amacıyla ilçe genelinde 150 ambalaj atığı kumbarası ve 50 geri dönüşüm konteynerini hizmete sunuyor. Yeni ekipmanlarla birlikte ilçedeki geri dönüşüm ekipmanı ve atık toplama noktalarının sayısı bin 658'e ulaştı.

Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, "sıfır atık" uygulamalarını ilçe genelinde yaygınlaştırıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında geri kazanılabilir atıkların ayrı biriktirilmesi için farklı toplama noktaları oluşturuluyor. Mobil Atık Getirme Merkezi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi gibi uygulamalarla ambalaj, tekstil, pil, bitkisel atık yağ ve elektrikli-elektronik eşya gibi farklı atık türlerinin uygun yöntemlerle toplanması sağlanıyor.

Çankaya Belediyesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda konut, iş yeri, üniversite ve kamu kurumlarında oluşan geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından lisanslandırılmış firmalar aracılığıyla yürütülen süreçte atıklar kayıt altına alınıyor ve geri dönüşüme kazandırılmak üzere ilgili sanayi kuruluşlarına gönderiliyor.

200 ADET GERİ DÖNÜŞÜM EKİPMANI

"Çankaya Sıfır Atık Yönetim Sistemi" kapsamında yürütülen "Ambalaj ve Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması ve Geri Dönüşüme Gönderilmesi İşi" doğrultusunda 2026 yılı bütçesiyle 150 adet ambalaj atığı geri dönüşüm kumbarası ve 50 adet geri dönüşüm konteyneri temin edildi. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilmeye başlanan ekipmanların dağıtım çalışmalarının ilk adresleri İncesu, Ayrancı ve Bahçelievler mahalleleri oldu.

BİN 658 ADET YENİ NOKTA

Son yerel seçimlerden itibaren ilçe genelinde 209 cam kumbarası, 520 kapaklı ambalaj konteyneri, 49 tamburlu ambalaj atık kumbarası ve 30 Mobil Atık Getirme Merkezi olmak üzere toplam 808 ambalaj atığı ekipmanı yerleştirildi. Tekstil atıklarının toplanması amacıyla 650 tekstil kumbarasının yanı sıra 200 yeni geri dönüşüm ekipmanı da vatandaşların kullanımına sunuldu. Böylece, ilçe genelinde toplam bin 658 geri dönüşüm ekipmanı ve atık toplama noktası oluşturuldu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi 200 yeni ekipmanla geri dönüşüm noktası sayısını bin 658'e çıkardı - Son Dakika
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