Çankaya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı Coşkuyla Kutlayacak

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in 101'inci yılı, ilçenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Tüm Başkentlileri, korkmadığımızı, sinmediğimizi ve Cumhuriyet'imize sonuna kadar sahip çıktığımızı göstermek için bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.

Çankaya Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Başkentlilerle birlikte, büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in 101'inci yılı, gün boyu Çankaya Gençlik Bandosu ve Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri ile çeşitli noktalarda kutlanacak. Belediye, 29 Ekim saat 14.00 itibarıyla Anıtpark'ta Gençlik Buluşması'nda genç müzisyenler ve gruplara sahnesini açacak.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Bu ülkenin Cumhuriyet'le, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetilmesi için mücadele veriyoruz. Biz milletin egemenliğine inanıyoruz. Cumhuriyet'imizin 101. yılında, Cumhuriyet'imizi yaşatma inancıyla Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de olacağız. Tüm Başkentlileri, korkmadığımızı, sinmediğimizi ve Cumhuriyet'imize sonuna kadar sahip çıktığımızı göstermek için bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Belediye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı şöyle:

10.00-11.00 Atapark resmi tören

-Atatürk Anıtı'na Çelenk takdimi

-Çankaya Gençlik Bandosu

-Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Gösterisi

-Türk Bayrağı dağıtımı

13.00-13.30 Kızılay başkanlık binası önü

-Çankaya Gençlik Bandosu

-Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Gösterisi

-Türk Bayrağı dağıtımı

14.00 Anıtpark

Cumhuriyet Bayramı Gençlik Buluşması/ Genç Müzisyenler ve Gruplar

Boyalı Kuş

ODTÜ Caz

Eren Tataroğlu

14.30- Bahçelievler 7. Cadde

-Çankaya Gençlik Bandosu

-Türk Bayrağı dağıtımı

15.00-Kuğulupark

-Çankaya Gençlik Bandosu

-Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Gösterisi

-Türk Bayrağı dağıtımı

18.30 Anıtpark

DJ Performans

Ahmet Özalper