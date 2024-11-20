Çankaya Belediyesi Avrupa Atık Azaltım Haftası\'nda Sağlık Farkındalığı Eğitimi Düzenledi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında ilçenin kırsal mahallelerinden Tohumlar'da "Halk Sağlığı Farkındalık Eğitimi Etkinlikleri" düzenledi. Etkinlikte, uzmanlar tarafından "Sağlıklı Gıda Üretimi ve Tüketiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?" konusunda bilgiler verildi.

Çankaya Belediyesi, 16-24 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında "Halk Sağlığı Farkındalık Eğitimi Etkinlikleri" düzenliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerinden biri de Tohumlar Mahallesi Muhtarlığı'nda yapıldı. "Sağlıklı Gıda Üretimi ve Tüketiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?" başlığıyla gerçekleşen etkinlikte, Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkan Yardımcısı R. Petek Ataman ve Diyetisyen Bilge Tecirli konuşmacı olarak yer aldı. Eğitimde uzmanlar, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi, gıdanın güvenliği ve muhafazası ile gıda tüketicisinin dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında bu yıl "Gıda Atıklarının Tadı Kaçtı" teması ile bir hafta boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle atık önleme konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Atık yönetimi kapsamında üç temel faaliyet alanı olan, 'azaltma', 'yeniden kullanma', 'geri dönüştürme' süreçlerine öncülük eden farkındalık haftasında, Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi sağlanıyor.