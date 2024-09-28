Çankaya Belediyesi Ekim Ayında Sanat Etkinlikleriyle Dolu - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Ekim Ayında Sanat Etkinlikleriyle Dolu

Çankaya Belediyesi Ekim Ayında Sanat Etkinlikleriyle Dolu

Çankaya Belediyesi, Ekim ayında 8 sergi, 7 tiyatro oyunu, 8 konser ve bir büyük festivalin yanı sıra etkinlik ve söyleşilerle sanatseverleri ağırlayacak. Ayrıca Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri'nin ilk töreni de 11 Ekim’de gerçekleşecek.

28.09.2024 10:30  Güncelleme: 10:32
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin kültür sanat merkezleri ekim ayında 8 sergi, 7 tiyatro, 8 konser, bir büyük festivalin yanı sıra etkinlik ve söyleşilerle Başkentli sanatseverleri konuk edecek.

Çankaya Belediyesi, yeni sezona birbirinden renkli sanat etkinlikleriyle başlıyor. Çankaya'nın kültür sanat merkezleri 8 sergi, 7 tiyatro, 8 konser ve bir büyük festivalin yanı sıra etkinlik ve söyleşilerle Başkentli sanatseverlere keyifli bir ekim ayı programı sunacak.

Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) yeni sezonda 8 sergiye ev sahipliği yapacak. İlk olarak 2 Ekim'de "Yunus Tonkuş  Retrospektif Seçki" sergisi ziyarete açılacak. İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, 30 Ekim'e kadar sanatseverlerle buluşacak. Retrospektif seçki sergisinin ardından 3 Ekim'de " İbrahim Demirel'in Tanıklığında Siyah-Beyaz Kareler" sergisi, 4 Ekim'de de "Farklı Bakışlar Olsa da" kolaj sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 11 Ekim'de ise Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde Hülya Koçulu'nun "Sonsuz Akış" adlı kişisel sergisi Ankaralıları konuk edecek.

Ahmet Say adına ödül

Çankaya Belediyesi, sanatçı yazar ve müzikolog Ahmet Say'ın adını "edebiyat" ve "müzik" ödülleriyle yaşatacak. "Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri" her yıl edebiyat ve müzik alanlarında üstün başarılar sağlamış ve önemli çalışmalar yapmış olan kişi ya da kuruma verilecek. Bu yıl ilki düzenlenecek ödül töreni, 11 Ekim'de MEB Şura Salonu'nda yapılacak. Törende Ahmet Say'ın oğlu piyanist Fazıl Say konser verecek.  buluşacak.

Ethos Uluslararası Tiyatro Festivali

Çankaya Belediyesi'nin desteklediği, Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi Derneği'nin koordine ettiği 16. Ethos Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali, 17 ile 27 Ekim 2024 tarihleri arasında festival seyircisine yeniden 'perde' diyecek.  Festival bu yıl da oyunlar, atölyeler, sokak gösterileri ile Ankaralı izleyiciler ile buluşacak.

Suna Kan anılacak

Geçen yıl yaşama veda eden dünyaca ünlü sanatçı Suna Kan, doğum günü haftasında üç konserle anılacak. 19, 24 ve 26 Ekim 2024 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın düzenleyeceği "Suna Kan Keman Günleri" ile değerli sanatçının adı Çankaya'da yaşatılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Ekim Ayında Sanat Etkinlikleriyle Dolu - Son Dakika

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