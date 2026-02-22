Çankayalılar İftar Çadırı Kuyruğunda: "Dışarıda Yemek Yiyemem, Gücüm Yetmez"

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin Cebeci'de kurduğu iftar çaıdırında oruçlarını açan vatandaşlar geçinememekten dert yandı. Kapıcı dairesinde oturduğunu belirten bir yurttaş "Soba yakıyorum, odun yakıyorum o da dışarılardan bulduğum odunu yakıyorum. Zemin katta oturuyorum. Kettle ile su ısıtarak kızıma banyo yaptırıyorum. Maddi durumum çok kötü" dedi. Diğer bir yurttaş ise "Hayat zor. Dışarıda yemek yiyemem, benim gücüm yetmez" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi, Cebeci Mahallesi'nde Cebeci Camisi'nin önünde iftar çadırı kurdu. İftar çadırının önünde vatandaşlar, yaklaşık üç saat önce uzun kuyruklar oluşturdu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de iftar çadırını ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi ve vatandaşlarla orucunu açtı.

İftar çadırı kuyruğundaki vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Kapıcı dairesinde oturduğunu belirten bir yurttaş şunları söyledi:

"Soba yakıyorum, odun yakıyorum. O da dışarılardan bulduğum odunu yakıyorum. Zemin katta oturuyorum. Kettle ile kızıma banyo yaptırıyorum. Maddi durumum çok kötü. Çocuğum kötü evde oturuyor. Bana birilerinin yardımcı olunmasını çok istiyorum, Allah rızası için. Eşimin de bir işi de yok. İki üç tane binaya bakıyorum. Onunla da evimi geçindiremiyorum. Çok zor durumdayım."

"Dışarıda yiyemem benim gücüm yetmez"

Diğer bir vatandaş ise dışarıda yemek yemeye maddi gücünün yetmeyeceğini belirterek, "Zor geçiniyoruz. Suya mı verelim, elektriğe mi verelim, gaza mı verelim? Dört milyar gaz parası verirsen neyle geçineceksin? Asgari ücret. Doğal gaz dört milyar 300 lira geldi. Daha bu ay da ne gelecek belli değil. Hangi birini verelim? Elektrik geliyor zaten bin lira bin 500 lira. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi çalışan. Başka bir şey yok. Ne diyeyim, hayat zor. Dışarıda yiyemem benim gücüm yetmez. Anca yardım eden olursa, alışveriş kartı verirlerse" diye konuştu.

"Oğullarımdan beşer milyar alıyorum, onlar olmasa asla geçinemem"

Başka bir yurttaş, Çankaya Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Emekliyim. Oğullarımdan beşer milyar alıyorum. Dışarı çok pahalı. Niye yalan söyleyeyim? Geçinemeyiz. Öyle geçinemeyiz. Kiralar pahalı. 10 milyar kira veriyoruz tek başımayım. Doğal gaz parası bu ay dört milyar geldi. Oğlum ödedi. Su parası geldi iki milyar 500. Oğullarım olmasa asla geçinemem. İmkanı yok. Aldığım 25 milyar maaş" dedi.

Diğer bir vatandaş, Çankaya Belediyesi'nin iftar çadırına üç yıldır katıldığını söyleyerek, "Yemekler de nefis. Yalnız yaşadığım için genellikle buraya geliyorum. Bir çorba 100 lira. Ne demek? Bir de yanına ek yemek gelse 200-300 lira. Akşama kadar zaten çalıştığımız kaç para" ifadelerini kullandı.

Belediye'nin iftar çadırından memnun olduğunu dile getiren bir diğer yurttaş da "Vallahi güzel bir hizmet. Devam etmesi gerekir. Çankaya Belediyesi güzel hizmet veriyor. Daha ne diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bir maaş yetmiyor"

Diğer emekli vatandaş, "Ramazan başlangıcından beri geliyorum. Çok memnunum. Allah razı olsun. Buraya geliyoruz işte milletle beraber yiyoruz" dedi.

Bu sene iftar çadırının geçen seneye göre daha iyi olduğunu belirten bir başka yurttaş ise "Çok memnunuz. Allah razı olsun. Tercih etmez miyim? Özellikle bekliyoruz akşamı. Bir maaş gerçekten yetmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bu kadar" şeklinde konuştu.

"2006'lıyım, benim yaşıtlarım oy kullanacak, oylar CHP'ye"

İftar çadırına gelen bir genç ise "Biz gençler olarak beğeniyoruz Hüseyin Can'ı. Ekonomiden memnun değiliz. Yani 2028'de seçim var. Ben 2006'lıyım. Benim yaşıtlarım oy kullanacak" diye konuştu.