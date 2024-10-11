Çankaya Belediyesi Kış İçin 200 Bin Çiçek Üretiyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Kış İçin 200 Bin Çiçek Üretiyor

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Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı içindeki Çansera'da kış dönemi için 200 bin adet çiçek üretmeye başladı. Çiçekler, parklar ve kamusal alanlarda kullanılacak.

11.10.2024 12:02  Güncelleme: 12:41
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Çansera'da güz dönemi bitki üretimine başladı. Kışa hazırlanan 200 bin adet çiçek, üretimin tamamlanmasının ardından Çankaya'nın parklarına dikilecek.

Çankaya Belediyesi'nin kendi seralarında ve kendi işçileri ile üretimini yaptığı Çansera'da güz dönemi çalışmaları başladı. Belediye, Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan serasında yazlık çiçeklerin ardından şimdi hem kışlık çiçek yetiştiriyor hem de çelik alma yöntemiyle fidan üretiyor.

Çansera seralarında çuha, hercai menekşe ve şakayık başta olmak üzere 200 bin adet bitki, kış için hazırlanıyor. Farklı renklerde 175 bin adet hercai menekşe, 10 bin adet çuha, 3 bin adet şakayık ve diğer mevsimlik bitkilerin üretiminin başlatıldığı seralarda yetişen çiçekler, kış aylarında ilçe parklarını süsleyecek.

Çansera'da çiçek yetiştirilmesinin yanı sıra ağaç ve çalı grubu bitkilerin üretimi de gerçekleştiriliyor. Belediye bu sene 30 bin adet çelik alma yoluyla fidan yetiştirmeyi hedefliyor. Aralık itibariyle başlayan ve 6 aylık bir sürecin sonunda köklenmesi tamamlanan bitkiler, saksıya alınarak büyütülüyor. Belediye ekipleri gül, leylak, lüküstür, filbahri, acemborusu, kaya sarmaşığı, Amerikan sarmaşığı, mor salkım ve taflan bitkilerini kendi seralarındaki ürünlerden çelik alma yoluyla üretiyor.

Çankaya Belediyesi, parklara ek olarak okul, muhtarlık gibi kamusal alanlara da çiçek desteği vererek kent peyzajına katkı sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Kış İçin 200 Bin Çiçek Üretiyor - Son Dakika

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