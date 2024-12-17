Çankaya Belediyesi'nde Liderlik ve Girişimcilik Paneli Düzenlendi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi ev sahiplendiğinde "Liderlik ve Girişimcilik Paneli" düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan panel, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) iş insanları ve genç girişimcileri buluşturdu.

Çankaya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Liderlik ve Girişimcilik Paneli" Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) gençlerle buluştu. Panele, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yanı sıra Cumhuriyet Halk partisi (CHP) İl Başkanı Ümit Erkol, Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Alkan, Aydın Özsoy ile Anıl Çetin, Belediye meclis üyeleri, iş insanları ve genç girişimciler katıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Gözde Diker Koç Holding Kıdemli Direktörü Soner Kahraman ve Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, gençlere bilgiler aktarıldı.

"Liderlik ve girişimcilik öğrenilebilir disiplinlerdir"

Çankaya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Umut Berker Sevilmiş moderatörlüğünde gerçekleşen panelin açılış konuşmasını, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç yaptı. Ardıç, "Benim çok iyi tanıdığım bir liderden ve girişimciden bahsederek başlamak istiyorum. Ailesi Malatya'nın küçük bir köyünden çıkmış, küçük yaşta babasını kaybetmiş. İnfaz koruma memuru bir annenin yetiştirdiği, üniversiteyi dereceyle bitirmiş, 31 yaşında Türkiye'nin ikinci büyük ilçesine liderlik etmek tam bir girişimcilik örneğidir. Ben bu vesileyle Belediye Başkanı'mız Hüseyin Can Güner'i alkışlamak istiyorum" dedi.

Kendi girişimcilik öyküsünü katılımcılarla paylaşan Ardıç, gençlere, "Bugünün lideri mevcut durumlara uyum sağlamakla kalmayıp geleceği de ön görebilmeli ve değişen koşullara da hızla adapte olabilmelidir. Doğuştan gelen bazı yetenekler gerektirse de liderlik ve girişimcilik öğrenilebilir disiplinlerdir. Yeter ki cesur olun. Fark yaratın, marka yaratın. Sürekli öğrenin, yeniliklere açık olun" tavsiyesinde bulundu.

Uzmanlardan gençşere liderlik tavsiyeleri

Panel'de Koç Holding Kıdemli Direktörü Soner Kahraman, ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Gözde Diker, Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye'de girişimci olmak, girişimcilik konusunda dünyadaki trendler, iklim ve göç krizlerinin etkileri ve genç girişimci adaylarına tavsiyeler üzerine değerlendirmelerde bulunan konuşmacılar, gençlere hayal kurmaları, dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri ve öğrenmeye açık olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Soru cevap bölümünün ardından Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, konuşmacılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Panelin ardından gençler, girişimcilikle ilgili merak ettikleri sorular sormak ve bilgi almak için iş insanı ve girişimcilerle bir araya geldi. Girişimcilik ve liderlik dünyasında hızla gelişen ve değişen dinamiklerin tartışıldığı panelde, gençlerin kendi fikirlerini alanında uzman konuşmacıların deneyimleriyle pekiştirerek şekillendirmesi hedeflendi. Etkinlikte konuya ilişkin bilgilerini zenginleştiren gençler bu alanda çalışmalar yürüten öğrenci toplulukları ve sivil toplum örgütleriyle etkileşime geçebilme imkanı da buldu.