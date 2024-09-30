Çankaya Belediyesi\'nden Eğitime Destek Kermesi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 118U Lions Yönetim Çevresi iş birliği ile eğitime destek amacıyla kermes düzenledi. İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen "Eğitime Katkı Amaçlı Kermes"e çok sayıda vatandaş destek verdi.

Çankaya Belediyesi ve 118U Lions Yönetim Çevresi, bir etkinlik düzenledi. İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleşen "Eğitime Katkı Amaçlı Kermes"e Ankara Başkent, Maltepe, Dikmen ve Köroğlu Lions Kulüpleri ve Leo Kulüpleri de katıldı. Eğitim projelerini desteklemek için düzenlenen kermeste elde edilen gelir, kentte maddi durumu iyi olmayan öğrenciler ve köy okullarına eğitim araç-gereçleri desteği sağlayacak.

Çocuklar için özel animasyonlar ve aktivitelerin yer aldığı etkinlikte minikler maskot, tahta bacak, kukla ve yüz boyama ile eğlendi. Yarışmalar ve sahne şovları ile renkli anlar yaşayan çocuklar patlamış mısır yiyerek keyifli bir gün geçirdi.