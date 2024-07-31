Milli Halterci Bircan Şimşek, Dünya Para Powerlifting Şampiyonası'na Hazırlanıyor

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Görmek Engelliler Spor Kulübü sporcusu, milli halterci Bircan Şimşek, ekim ayında düzenlenecek Dünya Para Powerlifting Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şimşek, halter sporu ve engelli kadın sporcu olma hikayesiyle gençlere ilham oluyor.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Milli Takım'a kazandırdığı sporcularının başarı hikayeleri ile örnek oluyor. Kulüp, milli sporcusu Bircan Şimşek'i ekim ayında yapılacak Dünya Para Powerlifting Şampiyonası'na uğurlamaya hazırlanıyor. Milli sporcu Bircan Şimşek, başarılarıyla tüm Türkiye'yi gururlandırmaya, mücadelesiyle de özellikle engelli gençlerimize ilham oluyor.

15 yaşında Türkiye, 17 yaşında dünya şampiyonu

Halter sporuyla tanışma hikayesinin lise yıllarına dayandığını söyleyen ve bir kadın olarak yaşadığı zorlukları dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Halter sporuna ilgim, rehberlik öğretmenimin beni Görme Engelliler Spor Kulübü'ne yönlendirmesiyle başladı. İlk başta görme engelli olduğumu kabul etmiyordum ve bu yüzden istememiştim ama iyi ki yönlendirmiş beni. O dönemde kulüp başkanımız Yusuf Sayyıdan ile tanıştım. Görme engelli spor branşlarıyla ilgili yarışmalar düzenleniyordu. Birçok farklı branşla ilgili çalıştım ve yarışmalara katıldım. Halter branşında da Ankara Şampiyonası olarak küçük bir yarışma yapıldı. İlk defa bu yarışmada birinci oldum ve sonra halter sporuna giderek ısınmaya başladım. Birçok sakatlık geçirmeme ve ailemin karşı çıkmasına rağmen devam ettim. Çünkü halter gibi boks gibi güç gerektiren sporların erkeklere göre olduğu ve bir kadının bunları başaramayacağı algısı vardı. O algıyı şampiyon olduğumda kırdım. Türkiye Şampiyonası'nda ilk kazandığımda 15, Dünya Şampiyonası'nda ilk kazandığımda ise 17 yaşındaydım. Ailem hala benim için endişelenir ama aldığım başarılarla da gururlanır. Bu sporla tanıştıktan sonra daha özgüvenli hissetmeye başladım."

Engelli sporcuların başarıları ön plana çıkarılmalı

Şimşek, görme engelli sporcuların kullanımına uygun spor salonlarının azlığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde bir problemle karşılaşmıyorsunuz ama küçük şehirlerde sporcudan ziyade engelli olmak bile çok zor. Sadece bir kadın olarak değil, insan olarak. Ama sportif anlamda özellikle antrenman salonlarına erişim konusu engelli sporcular için bir sorun. Salonların olmaması ya da engelli sporcuların kullanımına uygun olmaması antrenman yapmayı zorlaştırıyor. En büyük sıkıntımız engelli bireyler ve engelli olmayan bireylere verilen değer farkı. Engelsiz bireylerin başarıları daha çok parlatılıyor toplumda. Özellikle halter branşında sporcu sayısı gittikçe azalıyor. Biz sayıların artması ve bu sporun yaşaması için çabalıyoruz ama genel olarak spora ve sporcuya desteğin azalmasıyla bu branşta kötüleşmeye başladık. Engellilerle alakalı duyarlılığı ön plana çıkaracak reklam ve kampanyaların daha görünür olması ve başarılarımızın ön plana çıkarılmasına ihtiyacımız var."

Bizi yalnızca Çankaya Belediyesi ve kulübümüz destekledi

Belediye'nin Görme Engelliler Spor Kulübü'nün kendilerini her anlamda desteklediğinin altını çizen Milli Halterci şöyle devam etti:

"Türkiye Şampiyonası'na hazırlanırken bize kulübümüz ve Çankaya Belediyesi destek oldu. Biz de halter kadın sporcuları olarak 17 kere Türkiye Şampiyonu olarak gururlandırdık. Başarımız hem kulüp başkanımız Yusuf Sayyıdan'ın özverisiyle hem de belediyemizin desteğiyle oldu. Onun haricinde başka kurumlardan ya da derneklerden destek göremiyoruz. Ancak Milli Takım düzeyinde antrenmanlara gidersek Halter Federasyonunun desteğini alabiliyoruz. Belediyemizden de bizim branşımıza özgü olimpik ağırlıkların olduğu bir salon talebimiz olabilir daha özgür çalışmak için…"

Kadın sporcular daha sabırlı ve mücadeleci

Bircan Şimşek, halterin hala erkek sporu olarak görülüğüne dair algının devam ettiğini belirterek, "Ben bu tarz düşüncelerin yanlış olduğunu anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Özellikle engelli kadın sporcuların neler başarabileceğine dair negatif algıları başarılarımızla kırıyoruz. Doğuştan her iki gözümde de tavukkarası denilen bir hastalık var. Şu an %10 civarında görebiliyorum ama bu spora devam etmeme engel olmadı. Ben 13 kere operasyon geçirdim bazı sakatlıklarım halter sporu kaynaklı oldu. Bunların benim için bir önemi yok çünkü iyileştikten sonra spora devam edebilirim. Erkek sporculardan ziyade kadın sporcuların daha güçlü, sabırlı ve mücadeleci olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Gençlerin hangi branşta olurs aolsun sporla ilgilenmesini isterim"

Şimşek, "Ailemden, komşularımızdan ve arkadaşlarımızdan benden özenerek spora yönelenler oluyor. Ben onların hangi branş olursa olsun yeteneklerini keşfederek mutlu olabilecekleri bir dalda ilerlemelerini, sporla ilgilenmelerini isterim. Spora yönelmek isteyen çocuklar ve engelli bireyler için bizler de destek olabiliriz. Örneğin antrenman çalışmalarını ziyaret ederek hangi alanda ilgileri varsa onları bilgilendirebiliriz heveslendirip destekleyebiliriz. Belediyemizin birçok spor tesisi var, o branşlara özgü çalışmalarla katılım arttırılabilir" ifadelerini kullandı.