Çankaya Belediyesi'nin Yüzme Havuzlarına Büyük İlgi

Güncel

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin "Temiz Havuz Sertifikalı" yüzme havuzları vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yıl boyunca yüzlerce üyeyi ağırlayan tesislerde, vatandaşlar farklı branşlara üye olabiliyor.

Çankaya Belediyesi'nin Birlik Mahallesi'nde bulunan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi ile Çiğdem Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi farklı branşlarda eğitim vermeye devam ediyor. Yüzme ve spor tutkunlarının dört mevsim faydalanabildiği merkezler, pazartesi günleri dışında haftanın her günü 07.00-22.00 saatleri arasında üyelerine hizmet veriyor.

Merkezlerde hijyen kurallarına da azami önem gösteriliyor. Üyelerin kullanmadığı aralıklarda günde iki kere havuz ve spor salonlarının temizliği yapılırken havuz suyunun temizliği ise hem tesis hem de ilçe yetkilileri tarafından dijital kitlerle ölçülerek denetleniyor.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için eğitim veriyor

Tesisler, hafta içi ve hafta sonu hem çocuklar hem de yetişkinler için eğitim veriyor. Serbest yüzmek isteyenlerin aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık üyeliklerle giriş yapılabildiği merkezlerde ayrıca sadece havuz üyeliği, sadece fitness üyeliği, havuz ve fitness üyeliği gibi çeşitli üyelik biçimleri de bulunuyor. Hafta içi uzman eğitmenler eşliğinde ve en az 15 kişilik gruplardan oluşan Aqua-Gym eğitimlerinde üyeler, hem aerobik egzersizler yapıyor hem de suyun rahatlatıcı etkisiyle havuzun keyfini çıkarıyor. Yalnızca yetişkinler için değil çocuklar için de yüzme kursu verilen havuzlarda minikler, uzman eğitmenleri rehberliğinde ve çocuk gelişim uzmanı ile sağlık personeli refakatinde derslere katılıyor.

Spor ve eğlence bir arada

2 bin 692 metrekarelik alana sahip Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi, 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğindeki beş kulvardan oluşan havuzu ve farklı spor aktivitelerinin yapılabildiği aletli fitness salonu ile çok sayıda üyeye hizmet veriyor. Üyeler, hemşire eşliğinde vücut ölçümü yaptırarak gelişimlerini de takip etme imkanı buluyor.

Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi de spor yapmak isteyenlere farklı olanaklar sunuyor. 25 metre uzunluğunda ve beş kulvardan oluşan havuzun yanı sıra 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunduğu tesiste ayrıca vatandaşlar için reformer pilates, oryantal aerobik, zumba, yoga, fitness, ve minikler için cimnastik dersleriyle ön plana çıkıyor. Ebeveynlerin spor yaparken çocukların da eğlenceli zaman geçirebildiği tesis hem sağlıklı yaşamak hem de sosyalleşmek isteyen Başkentlilerin uğrak noktası oluyor. Tesiste spor yapmak isteyip de çocuklarını bırakamayan ailelere kolaylık sağlayan çocuk oyun alanı" ise ücretsiz olarak hizmet veriyor. Çocuklar için tesiste ayrıca cimnastik kursu da bulunuyor. Kursa özel olarak hazırlanan parkurlarda ter döken minikler, fiziksel güçlerini arttırarak esneklik, koordinasyon ve denge çalışmaları yapıyor.

Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ile Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi, Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde havuz hijyeni ve havuz suyu kalitesi bakımından yönetmelikte belirtilen kalite standartlarını taşıdığı belirlenerek "Temiz Havuz Sertifikası" ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından tesisin teknik özelliklere uygun olduğu ve yüzme branşında faaliyet göstermek için yeterli görüldüğü tespit edilerek "Yeterlilik Belgesi"ne layık görüldü.