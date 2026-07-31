Çankaya Belediyesi yönetimi YENİ Parti\'ye geçti

(ANKARA) - Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte istifa eden Başkan Vekili Haldun Güler ve 33 belediye meclis üyesi YENİ Parti'ye geçti.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında 14 Temmuz'da tutuklanan ve Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, daha önce CHP'den istifa etmişti.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler ile 33 belediye meclis üyesi de CHP'den istifa etti. Güner, Güler ve 33 belediye meclis üyesinin YENİ Parti'ye katıldığı öğrenildi.