Çankaya'da 24. Tek Kişilik Oyunlar Festivali Başlıyor

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, bu yıl 22- 27 Mart 2025 tarihleri arasında 24'üncüsü düzenlenecek Tek Kişilik Oyunlar Festivali'ni tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi, Tek Kişilik Oyunlar Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Tiyatrolar Günü öncesinde başlayacak festivalde birbirinden güzel oyunlar ve atölyeler, Çankayalılarla buluşacak. Bu yıl, erken yaşta hayatını kaybeden tiyatrocu Mustafa Ahmed Yuvanç anısına 'perde' diyecek festival, 22-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

24'üncü Tek Kişilik Oyunlar Festivali'nde, ünlü eserler de tiyatro sahnesine taşınacak. Reha Özcan Kumpanyası'nın sahneleyeceği "Bir Garip Orhan Veli" oyunu, 22 Mart'ta Yılmaz Güney Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Aralık Sahne imzasını taşıyan "Kürk Mantolu Madonna" oyunu, 24 Mart'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde; Tiyatro İklimler tarafından oyunlaştırılan "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" ise 27 Mart'ta yine Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Çankayalılarla buluşacak.

Atölyeler için sanat merkezleri kayıt alacak

Festivalde, atölye çalışmaları da yer alacak. Tiyatroda Aksiyon, Oyunculukta Beden Kullanımı ve Oyunculukta Meisner Tekniği gibi atölye çalışmalarının yapılacağı festivalde, sanatçı adayları Yılmaz Güney Sahnesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Çocuk oyunları da yer alacak

Festivalde, yetişkinlerin yanı sıra çocuklara yönelik oyunlar da sahnelenecek. Bu Yapım'ın sahneleyeceği "Miyav" ve Özgür Sahne tarafından oyunlaştırılan "Yalancı Maymun", minik seyircilerle buluşacak.

Festivalin ayrıntılı takvimine, 'https://kultursanat.cankaya.bel.tr/' adresinden ulaşılabilecek.