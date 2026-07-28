Çankaya’da kırsal yollara asfalt seferberliği - Son Dakika
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Çankaya’da kırsal yollara asfalt seferberliği

Çankaya’da kırsal yollara asfalt seferberliği
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, yaz dönemi asfalt çalışmalarını kırsal mahallelerde de aralıksız sürdürüyor. Tam kaplama asfalt çalışmasıyla yollar yenilenirken, ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, yaz dönemi asfalt çalışmalarını kırsal mahallelerde de aralıksız sürdürüyor. Tam kaplama asfalt çalışmasıyla yollar yenilenirken, ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliğine yaz sezonunda da devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yürüttüğü tam kaplama asfalt çalışmalarıyla kullanım ömrünü tamamlayan yolları yenileyerek vatandaşları daha güvenli ve konforlu ulaşım olanaklarıyla buluşturuyor. Belediye ekipleri son olarak Yeşilkent Mahallesi'nde tam kaplama asfalt çalışması yaptı.

ULAŞIM GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ

İlçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışma programını oluşturan ekipler, asfalt serimi öncesinde zemin hazırlıklarını titizlikle tamamlıyor. Tam kaplama asfalt çalışmalarıyla yollar daha dayanıklı hale getirilirken, ulaşım güvenliği de önemli ölçüde artırılıyor. Merkez mahallelerde olduğu gibi kırsal mahallelerde de hizmetlerini aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, yaz boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında birçok mahallede yol yenileme ve asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya’da kırsal yollara asfalt seferberliği - Son Dakika

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