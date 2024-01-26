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Çankaya'da Bir Kadın Eski Sevgilisi Tarafından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Çankaya'da Bir Kadın Eski Sevgilisi Tarafından Vurularak Öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ayşegül Ç., evine gelen ve ilişkisine son verdiği erkek arkadaşı M.A. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çankaya\'da Bir Kadın Eski Sevgilisi Tarafından Vurularak Öldürüldü
26.01.2024 - 22:44,
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Ayşegül Ç. (44), evine gelen ve bir süre önce ilişkisine son verdiği erkek arkadaşı M.A. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Ayşegül Ç.'nin evine gitti. M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Ç.'den olumsuz yanıt aldı. Taraflar arasındaki görüşme tartışmaya dönüşünce M.A., üzerinde bulunan tabanca ile ateş etti. Ayşegül Ç., vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görelilerinin yaptığı kontrolde Ayşegül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Yaşamkent Mahallesi, Çankaya, Olay, Güvenlik, Ölüm, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya'da Bir Kadın Eski Sevgilisi Tarafından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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