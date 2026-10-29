Çankaya\'da Cumhuriyet Bayramı töreninde tutuklu Başkan Güner için adil yargı istendi

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi tarafından 29 Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zafer Anıtı'nda resmi tören ve çelenk sunum programı düzenlendi. Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, "Bu bayramı buruk kutluyoruz. Çankayalıların oylarıyla seçilen Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güner bugün tutuklu. Yargı sürecinin masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkına uygun yürütülmesini bekliyoruz. Çünkü seçilmiş irade Cumhuriyet'in demokratik özüdür" dedi.

Çankaya Belediyesi tarafından 29 Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zafer Anıtı'nda resmi tören ve çelenk sunum programı düzenlendi. Programa Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Ercan Başal, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bedii Safa Yenice, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Kara, Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şube Başkanı Mustafa Kemal Yücel, Hekim Birliği Konfederasyonu yöneticileri ve vatandaşlar vatandaş katıldı.

Anıta çelenk sunumunun ardından konuşan Haldun Güler, şunları kaydetti:

"CUMHURİYET ARKASI OLANLARIN DEĞİL, ARKADA KALANLARI KOLLAYAN SİSTEMİN ADIDIR"

"Cumhuriyet egemenliğin millete ait olduğunu ilan eden ve kulu yurttaşa dönüştüren büyük bir devrimdir. Siyasetimizin pusulası tam da budur. Millet iradesine saygı, hukukun üstünlüğü ve eşit yurttaşlıktır. Bu bayramı buruk kutluyoruz. Çankayalıların oylarıyla seçilen Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güner bugün tutuklu. Yargı sürecinin masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkına uygun yürütülmesini bekliyoruz. Çünkü seçilmiş irade Cumhuriyet'in demokratik özüdür. Cumhuriyet özgürlüktür, demokrasidir, hukuk devletidir, eşit vatandaşlıktır, kimsesizlerin kimsesidir, arkası olanların değil, arkada kalanları koruyup kollayan sistemin adıdır. Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıldönümünü ve tüm bunları tekrar tekrar hatırlayarak Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde verilen Milli Mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyet'in kıymetini her geçen gün biraz daha anlayarak onu yaşatmak için dört elle sarılmamız gereklidir.

Bu anlamda 103'üncü yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği Çankaya Cumhuriyet'in sadece mirasçısı değil, aynı zamanda bekçisidir. Çankaya Belediyesi olarak Cumhuriyet'in vaat ettiği eşit eğitim, kültür ve refahı her mahalleye, her haneye eşit biçimde ulaştırmak için her hemşehrimize eşit mesafede hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

ERCAN BAŞAL: "CUMHURİYET'İN VAATLERİ NE ÖLÇÜDE HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR?"

Ercan Başal ise Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, başta tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner olmak üzere diğer tutuklu belediye başkanlarına selam gönderdi. Başal, şöyle devam etti:

"Bizim eleştirimiz özellikle çok partili dönem boyunca Cumhuriyet'in halkçı ve devrimci yönünden adım adım uzaklaştırılmış olmasıdır. Demokratik çoğulculuk, eşit yurttaşlığı ve halk egemenliğini derinleştirebildi. Oysa halkın ortak kazanımları sıkça dar çıkarların konusu haline getirildi. Çeyrek yüzyıla yaklaşan AKP iktidarı boyunca ise bu aşınma çok daha ağır boyutlara ulaştı. Cumhuriyet'in büyük emeklerle oluşturduğu kurumlar zayıflatıldı, tasfiye edildi ya da tek kişinin iradesine bağlanan bir yönetim anlayışına göre dönüştürüldü. Kamusal sorumluluğun yerini sadakat, yurttaşlık hakkının yerini lütuf anlayışı aldı. Bugün kendimize dürüstçe şu soruyu sormalıyız: Egemenlik gerçekten halkın elinde değilse, yurttaşlar halkın önünde kendilerini eşit hissetmiyorsa, emek veren insan insanca yaşayamıyorsa, Cumhuriyet'in vaatleri ne ölçüde hayata geçirilmiştir?

"DEVLETİN HALKIN ORTAK HİZMET ÖRGÜTÜ OLARAK YENİDEN YAPILANDIRMAK İSTİYORUZ"

Bu yüzden mevcut düzeni korumaktan söz etmek bize yetmiyor. Cumhuriyet'in adını yaşatmakla görevimizi tamamlamış olamayız. Önümüzde Cumhuriyeti halk egemenliğiyle, laiklikle, sosyal adaletle yeniden kurma ve çağımızın gereklerine uygun biçimde geliştirme görevi duruyor. Yeniden kuracağımız Cumhuriyet'in ölçüsü insanın gündelik yaşamından, gündelik hayatında olacaktır. Bir emekçi ay sonunu korkuyla beklemiyorsa, bir emekli ömrünü verdiği ülke ülkesinde yoksulluğa mahkum edilmiyorsa, bir kadın hayatı hakkında özgürce karar verebiliyorsa, bir genç geleceğini burada kurabileceğine, kendi yurdunda kurabileceğine inanıyorsa Cumhuriyet gerçekten hayata geçmiş, güçlenmiş demektir. Çocukların iyi eğitime erişebildiği, hastaların nitelikli sağlık hizmetlerine kavuşabildiği, kimsenin inancı veya kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı bir ülke istiyoruz. Devleti halkın ortak hizmet örgütü olarak yeniden yapılandırmak istiyoruz. Laikliği herkesin inanç ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olarak savunuyoruz. Demokrasiyi yurttaşın seçimden seçime hatırlandığı bir düzene sığdıramayız. Halkın sözünü söylediği, kararlara katıldığı, yönetenlerden hesap sorabildiği bir Cumhuriyet için mücadele ediyoruz. ve bu bütün bunları başarabileceğimize inanıyoruz."

Hüseyin Kara ise "Biz mücadelesini Kuvayi Milliye'den Yazılarını Uğur Mumcu'lardan, cesaretini Deniz Gezmişler'den ve iradesini Mustafa Kemal Atatürk ve kur onun Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden alan Atatürkçüleriz, Cumhuriyetçileriz. İyi ki varsınız. Hepinizin ayağına sağlık. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı Konfederasyonumuz adına gönülden kutluyorum" diye konuştu.