Çankaya'da Kadınlar Günü Coşkusu

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kuğulu Park başta olmak üzere çeşitli parklarda ve sokaklarda kadınların gününü kutladı, onlara karanfil verdi. Güner " Türkiye'ye örnek olacak şekilde ilk kez muhtarların yarısından fazlası kadın olan Çankaya'mızda eşit ve özgür bir gelecek için dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birçok etkinliğe katıldı. Kuğulu Park'ın yanı sıra parklarda ve sokaklarda kadınların gününü kutlayan Güner, Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın muhtarlarla iftarda bir araya geldi. Başkan Güner akşam saatlerinde ise Rize Fındıklı Belediyesi'nin, Fındıklı Kadın Korosu'nun 'Hakların ve Halkların Ezgileri' konserine katıldı.

Rize Fındıklı Belediyesi'nin kadınlardan oluşan korosunun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konserine Başkan Güner ve eşi Bahar Güner'in yanı sıra, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Emeğiyle, inancıyla, kararlılığıyla dünyayı güzelleştiren değerli kadınlarımızla bugün burada çok büyük bir coşkuyla Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir arada olmaktan çok mutlu olduk. Özellikle hem Fındıklı Belediye Başkanı'mıza hem Fındıklı Kadın Korom'uza çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde burada çok coşkulu bir gün geçirdik. Hem Fındıklı'yı buraya getirdiniz hem burada Karadenizli komşularımızı, Çankayalıları anılarına götürdünüz. Emeklerinize sağlık, salonda coşkuyla koroya eşlik eden siz değerli konuklara da ayrıca teşekkür ediyorum, birliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Şef Serdar Albayrak yönetiminde Karadeniz ezgilerini seslendiren Fındıklı Kadın Korosuna salonu dolduran izleyiciler horonlarla eşlik etti. Etkinlikte ayrıca Tahsin Ocaklı, Tanju Topal, Yusuf Aydın, Özgür Tuğçe Ağ ve Selçuk Balcı konuk sanatçı olarak sahne aldı.

Konser sonunda koroyla sahneye çıkan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve konuklar geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta sanatçı Edip Akbayram'la özdeşleşmiş parça olan Güzel Günler Göreceğiz parçasını hep bir ağızdan söyledi.