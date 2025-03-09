Çankaya'da Kadınlar Günü Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya'da Kadınlar Günü Coşkusu

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde parklarda kadınların gününü kutlayarak onlara karanfil dağıttı. Fındıklı Kadın Korosu'nun konserine katılan Güner, kadınların eşit ve özgür bir gelecek için dayanışma içinde olmalarını vurguladı.

09.03.2025 13:27  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kuğulu Park başta olmak üzere çeşitli parklarda ve sokaklarda kadınların gününü kutladı, onlara karanfil verdi. Güner " Türkiye'ye örnek olacak şekilde ilk kez muhtarların yarısından fazlası kadın olan Çankaya'mızda eşit ve özgür bir gelecek için dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birçok etkinliğe katıldı. Kuğulu Park'ın yanı sıra parklarda ve sokaklarda kadınların gününü kutlayan Güner, Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın muhtarlarla iftarda bir araya geldi. Başkan Güner akşam saatlerinde ise Rize Fındıklı Belediyesi'nin, Fındıklı Kadın Korosu'nun 'Hakların ve Halkların Ezgileri' konserine katıldı.

Rize Fındıklı Belediyesi'nin kadınlardan oluşan korosunun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konserine Başkan Güner ve eşi Bahar Güner'in yanı sıra, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Emeğiyle, inancıyla, kararlılığıyla dünyayı güzelleştiren değerli kadınlarımızla bugün burada çok büyük bir coşkuyla Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir arada olmaktan çok mutlu olduk. Özellikle hem Fındıklı Belediye Başkanı'mıza hem Fındıklı Kadın Korom'uza çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde burada çok coşkulu bir gün geçirdik. Hem Fındıklı'yı buraya getirdiniz hem burada Karadenizli komşularımızı, Çankayalıları anılarına götürdünüz. Emeklerinize sağlık, salonda coşkuyla koroya eşlik eden siz değerli konuklara da ayrıca teşekkür ediyorum, birliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Şef Serdar Albayrak yönetiminde Karadeniz ezgilerini seslendiren Fındıklı Kadın Korosuna salonu dolduran izleyiciler horonlarla eşlik etti. Etkinlikte ayrıca Tahsin Ocaklı, Tanju Topal, Yusuf Aydın, Özgür Tuğçe Ağ ve Selçuk Balcı konuk sanatçı olarak sahne aldı.

Konser sonunda koroyla sahneye çıkan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve konuklar geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta sanatçı Edip Akbayram'la özdeşleşmiş parça olan Güzel Günler Göreceğiz parçasını hep bir ağızdan söyledi.

Kaynak: ANKA

Hüseyin Can Güner, Kadınlar Günü, Yerel Yönetim, Belediye, Fındıklı, Çankaya, 8 Mart, Güncel, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'da Kadınlar Günü Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:37:07. #7.12#
SON DAKİKA: Çankaya'da Kadınlar Günü Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.