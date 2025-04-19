Çankaya'da Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi Hizmete Açıldı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Beytepe'de bulunan Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi ile 0-3 yaş arası çocukların gelişimlerine katkı sağlayarken; aile içi iletişimin güçlenmesine de rehberlik ediyor.

Çankaya Belediyesi, Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi ile hem bebeklerin hem de ailelerin yanında oluyor. 0-3 yaş arası çocukları kitaplarla buluşturan kütüphanede uzman eğitmenlerle miniklerin gelişimi destekleniyor.

Eğitsel araç ve gereçlerle desteklenen ve bebeklerin hayal gücünü artıracak şekilde tasarlanan kütüphanede çocukların bilişsel ve kavramsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla uzman eğitmenler eşliğinde etkinlikler düzenleniyor. Bebek Kütüphanesi'nde bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yanı sıra duyuları harekete geçirmek amacıyla ritim çalışması da yapılıyor. Uzman eğitmenler aynı zamanda ebeveynlere yönelik gelişim atölyeleri ve bilgilendirme seminerleriyle aile içi iletişimin güçlenmesine rehberlik ediyor.

En fazla iki ebeveynin katılım sağlayabildiği ve randevu sistemi ile hizmet veren kütüphane, hafta içi her gün 10.00-15.00 saatleri arasında aileleri ve bebekleri konuk ediyor.

Kütüphaneden yararlanmak isteyen aileler, 0 (312) 266 37 72 numaralı telefonu arayarak ya da 'https://basvuru.cankaya.bel.tr/bebekkutuphanesi/' adresinden form doldurarak randevu alabilecek.