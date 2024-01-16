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Çankaya'da otomobilin aynaları ve sileceği kırıldı, şüpheli görüntülendi - Son Dakika
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Çankaya'da otomobilin aynaları ve sileceği kırıldı, şüpheli görüntülendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, kız arkadaşının ayrı oldukları dönemde görüştüğü şüpheli hakkında otomobilinin dikiz aynaları ile sileceğini kırdığı iddiasıyla şikayette bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin araca zarar verdiği anlar kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çankaya\'da otomobilin aynaları ve sileceği kırıldı, şüpheli görüntülendi
16.01.2024 - 13:48,
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Yağız U. (38), kız arkadaşının ayrı oldukları dönemde görüştüğü G.G. hakkında, otomobilinin dikiz aynaları ile sileceğini kırdığı iddiasıyla şikayette bulundu. Araca zarar verilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yağız U., 12 Ocak'ta evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin dikiz aynaları ile sileceğinin kırıldığını, komşularının haber vermesiyle öğrendi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yağız U., aracına zarar veren kişinin, ayna ve sileceği kendi aracının bagajına koyduğunu gördü. Yağız U., şüphelinin kız arkadaşı Z.U. ile ayrı oldukları dönemde bir süre görüştüğü G.G. olduğunu ileri sürerek, polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yağız U., G.G.'nin, ayrı oldukları dönemde kız arkadaşı Z.U. ile görüştüğünü söyleyerek, "Büyük ihtimalle takip ediyormuş. Çünkü arabamı biliyor, evimi biliyor. Komşularım araca zarar verirken görüyor, polisi arıyor. Polis beni aradı. Komşular da korkmuş 'acaba bizim arabamıza da mı zarar verir' diye. Adam arabasını çalışır vaziyette bırakıyor, aynayı ve sileceği kırıp bagajına atıyor. Şikayetçi olduk. Kız arkadaşım da korkuyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çankaya'da otomobilin aynaları ve sileceği kırıldı, şüpheli görüntülendi - Son Dakika
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