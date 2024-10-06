Çankaya\'da Sağlıklı Anne-Bebek Yolculuğu Paneli Düzenlendi

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Çayyolu Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda, anneliğe adım atan kadınların çocuklarıyla olumlu bir süreç yaşamalarına olanak sağlayacak "Sağlıklı Anne- Bebek Yolculuğu" paneli düzenlendi.

Çankaya Belediyesi vatandaşların bilinçlenmesine ve farkındalık kazanmasına destek olan hizmetlerini sürdürüyor. "Bilinçli Anne, Sağlıklı Bebek" sloganıyla konusunda uzman kişilerin konuşmacı olarak yer aldığı panelde, gebelik sürecinden doğum sonrasına, bebek sağlığından çocuğun beslenmesine kadar birçok konu yer aldı.

Moderatörlüğünü Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Ankara Temsilcisi Evlilik ve Aile Terapisti Seda Yılmaz'ın yaptığı panelde sağlıklı anne bebek yolculuğunun yöntemleri konuşuldu.

Anne Bebek ilişkilerinde güvenli bağlanma konusunun yanı sıra bebek sağlığı ve bakımı ile gebelik sürecinde ve doğum sonrasında beslenmeye kadar farklı konuların yer aldığı panelde, Operatör Doktor Elif Ozan Şahin, Doktor Süleyman Mustafa Özaydın, Diyetisyen Bilge Tecirli, Hemşire Güldane Yağcı, Klinik Psikolog Meryem Karakaya ve Erol Turgut da görüşleriyle panele katkı sundu.