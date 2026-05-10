Çankaya Evleri Kursiyerlerinin Ürünleri, Zafer Park'ta Görücüye Çıktı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çankaya Evleri'nde eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünleri Zafer Park'ta düzenlenen yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı.

Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çankaya Evleri'nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerler, emeklerini ve üretimlerini renkli bir yıl sonu sergisiyle taçlandırdı. Festival havasında geçen etkinlikte kursiyerler hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

AİLE EKONOMİSİNE KATKI

Müzik dinletileri, dans gösterileri, zumba ve defilelerle adeta açık hava şenliğine dönüşen sergide kursiyerler, yıl boyunca aldıkları eğitimleri ortaya koydukları eserlerle görünür hale getirdi. Güzel havanın da etkisiyle yoğun ilgi gören etkinlikte ziyaretçiler, resimden rölyefe, takı tasarımından seramiğe, örgüden dekoratif aksesuarlara kadar birçok branşta hazırlanan ürünleri görme imkanı buldu. Kursiyerler, el emeği ürünlerini satışa sunarak aile ekonomilerine de katkı sunmuş oldu.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN RENKLİ YANSIMASI

Çankaya Evleri'nde verilen eğitimler; sadece hobi edinmeyi değil, kadınların, gençlerin ve emeklilerin sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Çankaya Evlerinde kursiyerler, yeni beceriler kazanırken aynı zamanda mahalle ve dayanışma kültürünü güçlendiren dostluklar da kuruyor.