Çankaya Zabıta Müdürlüğü Personeline Yangın Eğitimi

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, olası yangınlara karşı bilinçlendirilmek amacıyla kapsamlı bir eğitime tabi tutuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, yangın önleme ve müdahale konularında hem teorik hem de pratik bilgiler verildi.

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan personel, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelinden yangın önlem ve müdahale konusunda eğitim aldı. Belediye'nin Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşen eğitimde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünden İtfaiye Çavuşu İrem Cantekin personele karşılaşılabilecek bir yangına karşı olası can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla teorik olarak yangınla mücadele yöntemlerini anlattı. Cantekin, yangınların çıkış nedenlerinden korunma yöntemlerine, yangın anında doğru davranış biçimlerinden ilk müdahale tekniklerine kadar birçok konuda katılımcıları bilgilendirdi.

İtfaiyenin görevlerini ve çalışma şeklini de anlatan Cantekin ayrıca, yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini, yangın alarmının çaldığı anlarda panik yapmadan belirlenen güvenli alanlara nasıl ulaşacakları konusunda bilgi paylaştı. Yangınların çıkış sebepleri hakkında bilgi veren Cantekin, yangın anında ilk iş olarak itfaiyeye hemen haber verilmesinin ve adresin doğru bir şekilde iletilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Zabıta personeli, teorik bilgilendirmenin ardından bina dışında düzenlenen tatbikatla yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı ve işleyişi konusunda uygulamalı eğitim aldı. Yapılan tatbikatla birlikte personelin olası afet ve acil durumlara karşı bilinçli ve donanımlı hale gelmesi sağlandı.