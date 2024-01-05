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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı. Esen, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek tercihini belirledi. AA'nın çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Esen, iletişimin öneminin arttığı dünyada AA'nın görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA\'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı
05.01.2024 - 12:03,
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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Esen, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını tercih eden Esen, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğazda Cumhuriyet kutlaması", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Esen, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini, Türkiye'de ve dünyada önemli işlere imza attıklarını söyledi.

İletişimin öneminin her geçen gün arttığı dünyada AA'nın görevini layıkıyla yerine getirdiğini dile getiren Esen, "Her yıl düzenlenen fotoğraf oylamasında bu sene de oyumuzu kullandık. Yıl boyunca dünyanın farklı noktalarından çekilerek bizlere ulaştırılan fotoğraflar arasında tercihimizi yaptık. Her biri büyük emeklerle kayıt altına alınan karelerin hepsi büyük bir değer. Emeği geçen tüm Anadolu Ajansı ailesine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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